«Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου δεν είναι ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας ή δυσφορίας, δεν πρέπει να απέχουμε με ένα συναισθηματικό τρόπο, γιατί κάτι έγινε και ο βουλευτής δεν με εξυπηρέτησε ή με τον υπουργό δεν συμφωνήσαμε, δεν είναι τιμωρητική ψήφος, είναι ψήφος δημιουργική, για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη», επισήμανε ο επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ιδρύματος Konrad Adenauer στη Θεσσαλονίκη.

«Σε αυτές τις ευρωεκλογές πρέπει να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά την ελληνική σημαία και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο κ. Μεϊμαράκης και ζήτησε να ηττηθούν οι λαϊκιστικές και οι ακραίες αντιευρωπαϊκές φωνές.

Τη συζήτηση άνοιξε ο βουλευτής και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό και σημείωσε πως οι ευρωεκλογές δεν είναι εκλογές του χαβαλέ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο διευθυντής του Ιδρύματος Konrad Adenauer, Marian Wendt, ο οποίος είπε ότι οι ευρωεκλογές είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκλογική αναμέτρηση που μας αφορά όλους.

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε την ανάγκη η ευρωπαϊκή ένωση να προχωρήσει σε αλλαγές μετά τις ευρωεκλογές.

«Αν δεν αλλάξει, αν δεν δώσει ρόλο και λόγο στους πολίτες, δεν τους συμπεριλάβει στις διεργασίες των αποφάσεων και των λύσεων, τότε το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης θα είναι ζοφερό. Άρα, πρέπει να γίνουν αλλαγές και τις αλλαγές αυτές μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να τις κάνουν», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

«Στην Ευρώπη είμαστε πρωταγωνιστές για τα εθνικά μας θέματα για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της πατρίδας μας και με τη ΝΔ και την Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά», τόνισε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

«Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τις προκλήσεις της Ευρώπης, να αναδείξουμε τα έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο για την Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης και της ασφάλειας», είπε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

«Ανταλλάσσουμε απόψεις για την Ευρώπη που ετοιμάζεται να κάνει την κοινή άμυνα, να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων από την παράνομη μετανάστευση. Την Ευρώπη που ετοιμάζει τις αναγκαίες αλλαγές για την κοινή αγροτική πολιτική, προστατεύει την υγεία μας, μέσα από όλες εκείνες τις νομοθεσίες που ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος και δυναμώνουν τον καταναλωτή, την Ευρώπη που νοιάζεται για της χαμηλότερες τιμές ενέργειας, για Ευρώπη μας», σημείωσε η Μαρία Σπυράκη.

«Είναι ανάγκη να πάμε όλοι στις κάλπες, να μην υποτιμήσουμε την εκλογική αναμέτρηση. Είναι πολύ σημαντική. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, το μέλλον των επόμενων γενεών εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ευρώπη», είπε η Ελίζα Βόζενμπεργκ.

«Ο ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι εκλογές στις οποίες κρίνεται το ποιοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρώπη και πρέπει να υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να εμπεδωθεί ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας με ένα ισχυρό ποσοστό για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας στο περιθώριο της εκδήλωσης.

Παραβρέθηκαν οι υφυπουργοί Υποδομών Νίκος Ταχιάος, Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Στράτος Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας, Φάνης Παπάς, Θεόδωρος Καράογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, οι Συντονιστές του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Έλενα Σώκου, Γιάννης Παπαγεωργίου κ.κ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

