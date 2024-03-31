Μαρινάκης για δημοσίευμα Εστίας: Γεμάτο αισχρά ψεύδη, στοχοποιούν τη σύζυγο του πρωθυπουργού για να ρίξουν τον ίδιο

Διαψεύδει κατηγορηματικά το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για δημοσίευμα «γεμάτο αισχρά ψεύδη» και «υπαγορευμένα αποκυήματα φαντασίας» που δε διστάζουν να στοχοποιήσουν τη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα της Εστίας αναφέρει ότι υπήρξε sms της Μαρέβας Γκραμπόφσκι προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με το οποίο του ζητούσε «να τα βρούμε, άκου τους υπουργούς».

Στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει: «Για μια ακόμη φορά ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή της χυδαιότητας. Η εφημερίδα «Εστία» δεν δίστασε να στοχοποιήσει τη σύζυγο του Πρωθυπουργού με ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα γεμάτο αισχρά ψεύδη.



Όπως προκύπτει και από την επίσημη διάψευση του εκδότη του iefimerida.gr κ. Χρήστου Ράπτη, τα όσα αναφέρονται στο σημερινό φύλλο της «Εστίας» είναι υπαγορευμένα αποκυήματα φαντασίας.

Έχοντας εξαντλήσει, πλέον, κάθε μέθοδο που έχουν επιστρατεύσει, τώρα στρέφονται, για μία ακόμη φορά, κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού, ελπίζοντας ότι θα πετύχουν τον στόχο τους - που δεν είναι άλλος από το να ρίξουν τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ξεχνούν ότι και στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει το ίδιο, αλλά στο τέλος η αλήθεια έλαμψε. Λησμονούν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αμετανόητοι, επιμένουν στη λάσπη, στη συκοφαντία και μάλιστα δεν διστάζουν να ακολουθήσουν και πάλι την πιο ανήθικη τακτική που είναι η στοχοποίηση συζύγων και οικογενειών.



Δυστυχώς για εκείνους και για όσους κρύβονται από πίσω τους, το μόνο θύμα και σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, είναι η προσωπική αξιοπιστία τους. Ας μην συζητήσουμε για την δημοσιογραφική δεοντολογία. Αυτή, την έχουν ήδη διαγράψει από την προσωπική τους ατζέντα».

