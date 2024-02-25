Τέλος στο θρίλερ των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ , μετά από μία θυελλώδη συνεδρίαση σήμερα και ένα πρωτοφανές πινγκ πονγκ τοποθετήσεων από τον Στέφανο Κασσελάκη, την Όλγα Γεροβασίλη και τον Σωκράτη Φάμελλο.

Δια της ανατάσεως της χειρός πέρασε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου (από κοινού με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα) να μην γίνουν εκλογές νέου προέδρου ώστε να μην υπάρξει βαθύτερη εσωστρέφεια στο κόμμα.

Δώρα Αυγέρη: «Το Συνέδριο επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη»

«Το Συνέδριο ομόθυμα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο», ανέφερε σε δήλωσή της στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Αυγέρη και πρόσθεσε:

«Το Συνέδριο είπε "πρόεδρο έχουμε, επομένως δεν χρειάζονται εκλογές, πάμε με εδραιωμένη την εμπιστοσύνη στις επόμενες εκλογικές μάχες του ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή να τα αλλάξουμε όλα".

Η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν ενιαία, αφού ανέλυσε την παρέμβαση Τσίπρα και την υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη, είπε "δεν μπορώ θα πάμε σε εκλογές στις 10 Μαρτίου" για τους λόγους που εξήγησε. Αυτή ήταν η ενιαία πρόταση. Βγαίνει η συντρόφισσα Όλγα και λέει "αν θες να πας σε εκλογές στις 10 Μαρτίου πήγαινε μόνος σου". 'Αρα δεν αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου. Είναι ξεκάθαρη και επομένως παρέλκει το αίτημά της για εκλογές, ή μάλλον παρέλκει η δήλωση παρουσίας από την πλευρά της για εκλογές».

Γεροβασίλη: Ο Πρόεδρος να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά

H Ολγα Γεροβασίλη δήλωσε ότι θα σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του συνεδρίου ως κυρίαρχου σώματος.

Ωστόσο, τόνισε ότι θα επιμένει στην άποψη της ότι «η κρίσιμη πολιτική προϋπόθεση για επιτυχημένη πορεία είναι ο Πρόεδρος να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά και πολωτικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Το συνέδριο αποφάσισε να συνεχίσουμε ως έχουμε, να μην απευθυνθούμε στη βάση και στα μέλη του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ.

Παρότι το πρότεινε ο Πρόεδρος του Κόμματος.

Η απόφαση του συνεδρίου ως κυρίαρχου σώματος είναι απολύτως σεβαστή.

Τώρα θα συμβάλω και θα συμβάλουνε όλοι, με όλες μας τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό μπροστά στην επερχόμενη εκλογική μάχη.

Δε θα σταματήσω να επιμένω όμως στην άποψη ότι η κρίσιμη πολιτική προϋπόθεση για επιτυχημένη πορεία είναι ο Πρόεδρος να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά και πολωτικά.

Άλλωστε αυτό του είπε και το συνέδριο στην πρόκληση του «βρείτε μου αντίπαλο».

Τι είχε προηγηθεί

Μετά την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη - όπου ανακοίνωσε εκλογές στις 10 Μαρτίου και άμεσα καταστατικές αλλαγές - τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καταθέτοντας κοινή πρόταση με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα για μη εκλογή νέου προέδρου και επιβεβαίωση από το συνέδριο της εμπιστοσύνης του στον πρόεδρο κόμματος, ώστε «να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών».

«Σήμερα είμαστε εδώ με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ η βάση με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους και έχουμε τη λαμπρή δυνατότητα να λύσουμε τα μεγάλα θέματα, με τα μέλη του κόμματος και τη δημοκρατική εκπροσώπηση τους που είναι εδώ», είπε. Ανέφερε ότι ανέλαβαν την ευθύνη με τον Νίκο Παππά και του Γιώργο Τσίπρα να καταθέσουν μια «πολύ απλή πρόταση αλλά πολύ σημαντική πολιτική πρόταση». «Προτείνουμε να ψηφιστεί πριν από οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια, το εξής: Το κόμμα δεν πρέπει να πεις ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δε χρειάζεται νέα εκλογή προέδρου. Το συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών. Με νέα πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το καταστατικό και τη διακήρυξη μας για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Με συντροφικότητα, συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και τις αποφάσεις του τέταρτου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το εκτελεστικό γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε και να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος μας». «Είναι μία πρόταση που πάει μπροστά το κόμμα. Πάει μπροστά την αριστερά και την κοινωνία και κρατάει όλους μας ενωμένους», τόνισε.

Πινγκ-πονγκ Γεροβασίλη - Κασσελάκη

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Όλγα Γεροβασίλη λέγοντας: «Αγαπητέ Στέφανε, στην εναρκτήρια ομιλία σου είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις σταματάμε εδώ. Αλλιώς εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Στην αριστερά λευκές επιταγές δεν υπάρχουν όποιος νόμιζε ότι μπορεί να το έχει αυτό κάτι δεν καταλαβαίνει. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες, εσύ το πέταξες. Τώρα αν θες εκλογές σε 10 μέρες αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει, ε καν' τις μόνος σου να δεις τι θα πάρεις. Μένω σε αυτό που είπα». Ο Στέφανος Κασσελάκης της απάντησε ζητώντας της να πάρει εκείνη πίσω την υποψηφιότητα της και σταματάμε.

Η κ. Γεροβασίλη παίρνοντας εκ νέου το λόγο, είπε μεταξύ άλλων ότι το συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο και πως δεν είναι εκείνη που έβαλε την πρόταση για εκλογές. Εν συνεχεία έγινε η ψηφοφορία επί της πρότασης Σ. Φάμελλου- Ν. Παππά - Γ.Τσίπρα, δια ανάτασης των καρτών των συνέδρων. «Παιδιά, αρκετά. Έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

