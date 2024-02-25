Φάμελλος: Το κόμμα δεν χρειάζεται νέα εκλογή προέδρου

«Το κόμμα δεν πρέπει να μπει σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δεν χρειάζεται νέα εκλογή προέδρου. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη και δίνει εντολή στον πρόεδρο και στα όργανα του κόμματος να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες, με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών, με ενιαία πολιτική λειτουργία», ανέφερε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα του 4ου Συνεδρίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι «θα ανασυγκροτηθεί το Εκτελεστικό Γραφείο, με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε και να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματός μας. Είναι μία πρόταση που κρατάει όλους μας ενωμένους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.