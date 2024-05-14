Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει μια σημαντική αύξηση, ύψους 18 δισ. δολαρίων, των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται σε κινεζικά προϊόντα, προκειμένου να προστατεύσει "αμερικανικές εταιρίες και Αμερικανούς εργαζομένους" από έναν "αθέμιτο", όπως τον χαρακτηρίζει η Ουάσινγκτον, ανταγωνισμό.

Οι νέοι δασμοί αφορούν σχεδόν δέκα βιομηχανικούς τομείς που θεωρούνται "στρατηγικοί", όπως εκείνοι των ημιαγωγών, των κρίσιμων ορυκτών, των ιατρικών προϊόντων ή ακόμη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου οι δασμοί αυξάνονται από 25% σε 100%.

Χθες, η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είχε τονίσει την ανάγκη ο Λευκός Οίκος "να είναι σίγουρος για την επίδραση των κινήτρων του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act -- IRA, το μεγάλο πράσινο σχέδιο που ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο) για να στηριχθούν αυτές οι βιομηχανίες, πως αυτές οι επενδύσεις προστατεύονται".

Η αμερικανική κυβέρνηση επένδυσε πράγματι πάνω από 860 δισ. δολάρια μέσω του IRA προκειμένου να επισπεύσει την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπαταριών αλλά και ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών "made in America".

Όμως η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Πεκίνο ότι υποστηρίζει σθεναρά τις βιομηχανίες του στους τομείς αυτούς που θεωρούνται στρατηγικοί, με σημαντικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε υπερπαραγωγή με την οποία οι κινεζικές επιχειρήσεις κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά ρίχνοντας τις τιμές και εμποδίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη ανταγωνιστικών βιομηχανιών σε άλλες χώρες.

Το φόβο αυτό συμμερίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, η Βραζιλία ή η Ινδία, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στη τηλεφωνική συνέντευξη Τύπου.

Οι δασμοί αποσκοπούν να "εξαλείψουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, είτε αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας είτε την πνευματική ιδιοκτησία ή την καινοτομία", ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Εκτός από τον τετραπλασιασμό των δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ουάσινγκτον αυξάνει επίσης εκείνους που θέτουν στο στόχαστρο τον χάλυβα και το αλουμίνιο από 7,5% σε 25%, όπως και τις μπαταρίες, και εκείνους για τους ημιαγωγούς που αυξάνονται από 25% σε 50% και θα εφαρμόζονται στο εξής επίσης στα ηλιακά πάνελ και σε ορισμένα ιατρικά προϊόντα.

Η διευθύντρια του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας του Λευκού Οίκου Λάελ Μπράιναρντ, αιτιολόγησε αυτές τις επιλογές λέγοντας πως η Κίνα "χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της εις βάρος των άλλων".

"Λόγω των αθέμιτων πρακτικών της, η Κίνα θα διαθέτει ικανότητα παραγωγής ηλιακών πάνελ που θα είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερη της αναμενόμενης παγκόσμιας ζήτησης βραχυπρόθεσμα", πρόσθεσε η Μπράιναρντ.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα λάβει "όλα τα απαραίτητα μέτρα" μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να αυξήσουν τους τελωνειακούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα καθαρής ενέργειας όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες και τα ηλιακά πάνελ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν δήλωσε πως "η Κίνα εξακολουθεί να αντιτίθεται στις μονομερείς αυξήσεις δασμών κατά παράβαση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της".

Η ανακοίνωση έγινε με την ευκαιρία της επισκόπησης της έρευνας που διενεργείται στο πλαίσιο του Section 301, ενός εργαλείου που είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ισοδύναμους με 300 δισ. δολάρια σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την άνοδό του στην εξουσία, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει πως η κυβέρνησή του θα προχωρούσε σε επανεξέταση των δασμών ώστε να αποφασιστεί αν θα διατηρούνταν ή όχι.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ωστόσο πως το σύνολο των δασμών διατηρήθηκαν, στους οποίους προστίθενται τα 18 δισ. δολάρια που ανακοινώθηκαν σήμερα.

