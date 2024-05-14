Στη δημοσιότητα έδωσε η Νέα Δημοκρατία το πρώτο προεκλογικό σποτ για τις Ευρωεκλογές 2024 της 9ης Ιουνίου.

Στο βίντεο η Νέα Δημοκρατία κάνει αναφορές σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και στη μάχη της κυβέρνησης σε αυτά όπως κατά της ακρίβειας της Υγείας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σημασία των ευρωεκλογών για την επιτάχυνση των αλλαγών που, όπως σημειώνει, «έχει ανάγκη ο τόπος».

«Είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές και όσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή σου τόσο πιο πολλά θα πετύχουμε για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Στις 9 Ιουνίου κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά και ερχόμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» αναφέρει στο τέλος το σποτ της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

