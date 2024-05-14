Η Άρσεναλ «ποντάρει» στο εντός έδρας αήττητο της Τότεναμ απέναντι στη Σίτι

Ποιος να το πίστευε; Ότι θα έφτανε η στιγμή που οι φίλοι της Άρσεναλ θα ήλπιζαν σε νίκη της μισητής συμπολίτισσας Τότεναμ για να βρεθούν πιο κοντά στον τίτλο της Premier League. Κι όμως τα έφερε έτσι η μοίρα του ποδοσφαίρου, ώστε το βράδυ της Τρίτης στο «Τότεναμ Στέιντιουμ» να κρίνεται η επιστροφή των «κανονιέρηδων» στην κορυφή της Αγγλίας ύστερα από μία 20ετία.

Σε ενδεχόμενη ισοπαλία ή ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ θα χρειάζεται καλύτερο ή ίδιο αποτέλεσμα με τους «πολίτες» την ερχόμενη Κυριακή στην 38η αγωνιστική για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Παρά την κάκιστη αγωνιστική κατάσταση των «πετεινών», οι φίλοι της Άρσεναλ έχουν ένα πολύ σοβαρό λόγο να ελπίζουν σε απώλεια βαθμών της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Από τη σεζόν 2019/20 που μπήκε στο νέο της σπίτι, η Τότεναμ μετράει μόνο νίκες απέναντι στους πρωταθλητές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχουν δεχθεί ούτε γκολ! Πρώτη συνάντηση για την Premier League ήταν τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε τα γκολ των Μπεργκβάιν και Σον «υπέγραψαν» το τρίποντο για τους γηπεδούχους. Κομβικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Ζιντσένκο, τρία λεπτά πριν το γκολ του Ολλανδού εξτρέμ.

Επόμενο ραντεβού τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Δεύτερη σερί νίκη με το ίδιο σκορ. Ο Κορεάτης αναλαμβάνει το 1-0 μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λο Σέλσο να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο χαιρέτησε ξανά ως νικητής τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πορτογάλος έφυγε και στη θέση του ήρθε ο συμπατριώτης του Νούνο Σάντο. Εκείνος μπορεί να μην μακροημέρευσε στο Λονδίνο, συνέβαλε όμως στην επέκταση του νικηφόρου σερί. Τρίτο διαδοχικό εντός έδρας γκολ για τον Σον απέναντι στη Σίτι τον Αύγουστο του 2021.



Για να φτάσουμε τον Φεβρουάριο του 2023 και την τέταρτη διαδοχική νίκη των «σπιρουνιών». Δράστης ο Χάρι Κέιν στο μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, με το 200ο γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και το 267ο με τη φανέλα της Τότεναμ!

Πάνω σε αυτή τη «ρέντα» ποντάρουν απόψε οι φίλοι της Άρσεναλ. Βέβαια είναι τέτοια η έχθρα στο Λονδίνο, που αν λάβουμε υπόψη τα λεγόμενα των φίλων της Τότεναμ, εκείνοι προτιμούν να δουν την ομάδα τους να χάνει και να πάρει το πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Σίτι, παρά να κερδίσουν και πανηγυρίσει την Κυριακή η κόκκινη «πλευρά» του Λονδίνου!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ωστόσο… διαφώνησε με τους οπαδούς της Τότεναμ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν τους καταλαβαίνω που θέλουν να χάσουμε, αναγνωρίζω την αντιπαλότητα, αλλά δεν θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε; Αυτό θέλουν; Δεν με ενδιαφέρει πως θα αισθανθούν κάποιοι». Στα λεγόμενα και τις επιλογές του Ελληνοαυστραλού προπονητή παραμένει «ζωντανή» η ελπίδα της Άρσεναλ να επιστρέψει στο θρόνο της Premier League.

