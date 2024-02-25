«Δεν πάμε σε εκλογές. Πάμε μπροστά, οι μάσκες έπεσαν» δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης πριν λίγο, από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αναιρώντας την αρχική του ομιλία όπου ανακοίνωσε εκλογές στις 10 Μαρτίου και άμεσα καταστατικές αλλαγές.

Μετά την ομιλία του ακολούθησε αντιπαράθεση με την Ολγα Γεροβασίλη, η οποία τόνισε ότι «εκλογές σε 10 ημέρες δεν γίνονται», επιμένοντας στις καταστατικές προθεσμίες που κατά την άποψή της προβλέπουν διάστημα ενός μηνός για την διεξαγωγή εκλογής αρχηγού με κάλπη.

Τι είχε προηγηθεί

Μετά την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καταθέτοντας κοινή πρόταση με τους Ν. Παππά και Γ. Τσίπρα για μη εκλογή νέου προέδρου και επιβεβαίωση από το συνέδριο της εμπιστοσύνης του στον πρόεδρο κόμματος, ώστε «να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών».

«Σήμερα είμαστε εδώ με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ η βάση με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους και έχουμε τη λαμπρή δυνατότητα να λύσουμε τα μεγάλα θέματα, με τα μέλη του κόμματος και τη δημοκρατική εκπροσώπηση τους που είναι εδώ», είπε. Ανέφερε ότι ανέλαβαν την ευθύνη με τον Νίκο Παππά και του Γιώργο Τσίπρα να καταθέσουν μια «πολύ απλή πρόταση αλλά πολύ σημαντική πολιτική πρόταση». «Προτείνουμε να ψηφιστεί πριν από οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια, το εξής: Το κόμμα δεν πρέπει να πεις ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Δε χρειάζεται νέα εκλογή προέδρου. Το συνέδριο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, να πάμε ενωμένοι στις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών. Με νέα πολιτική λειτουργία, δεσμευόμενοι όλοι από το καταστατικό και τη διακήρυξη μας για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Με συντροφικότητα, συλλογικότητα και με εργαλείο τις θέσεις και τις αποφάσεις του τέταρτου συνεδρίου ανασυγκροτούμε το εκτελεστικό γραφείο με τακτική λειτουργία για την ενίσχυση της πολιτικής μας δράσης, το οποίο εξουσιοδοτούμε και να επεξεργαστεί προτάσεις για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του κόμματος μας». «Είναι μία πρόταση που πάει μπροστά το κόμμα. Πάει μπροστά την αριστερά και την κοινωνία και κρατάει όλους μας ενωμένους», τόνισε.

Πινγκ-πονγκ Γεροβασίλη - Κασσελάκη

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Όλγα Γεροβασίλη λέγοντας: «Αγαπητέ Στέφανε, στην εναρκτήρια ομιλία σου είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις σταματάμε εδώ. Αλλιώς εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Στην αριστερά λευκές επιταγές δεν υπάρχουν όποιος νόμιζε ότι μπορεί να το έχει αυτό κάτι δεν καταλαβαίνει. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες, εσύ το πέταξες. Τώρα αν θες εκλογές σε 10 μέρες αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει, ε καν' τις μόνος σου να δεις τι θα πάρεις. Μένω σε αυτό που είπα».

Ο Στέφανος Κασσελάκης της απάντησε ζητώντας της να πάρει εκείνη πίσω την υποψηφιότητα της και σταματάμε.

Η κ. Γεροβασίλη παίρνοντας εκ νέου το λόγο, είπε μεταξύ άλλων ότι το συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο και πως δεν είναι εκείνη που έβαλε την πρόταση για εκλογές.

Εν συνεχεία έγινε η ψηφοφορία επί της πρότασης Σ. Φάμελλου- Ν. Παππά - Γ.Τσίπρα, δια ανάτασης των καρτών των συνέδρων.

«Παιδιά, αρκετά. Έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την ψηφοφορία για τις θέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.