Στο βήμα για διευκρινήσεις σχετικά με την πρόταση της για εκλογές βάση καταστατικού ανέβηκε μετά την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη η Ολγα Γεροβασίλη, δεδομένου ότι σήμερα το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει για το αν θα υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού η όχι.

«Αγαπητέ Στέφανε, στην εναρκτήρια ομιλία σου είπες 'βρείτε μου αντίπαλο και πάμε'. Εάν το ανακαλέσεις σταματάμε εδώ. Αλλιώς εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω», είπε η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στο συνέδριο.

«Στην αριστερά λευκές επιταγές δεν υπάρχουν. Όποιος νόμιζε ότι μπορεί να το έχει αυτό, κάτι δεν καταλαβαίνει. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες, εσύ το πέταξες», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, σχολίασε: «Τώρα αν θες εκλογές σε 10 μέρες αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει, ε καν' τις μόνος σου να δεις τι θα πάρεις. Μένω σε αυτό που είπα».

Η κ. Γεροβασίλη επιμένει στις καταστατικές προθεσμίες που κατά την άποψή της προβλέπουν διάστημα ενός μηνός για την διεξαγωγή εκλογής αρχηγού με κάλπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.