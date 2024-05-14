Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία αποφάσισε να υποβάλει την αίτησή της για επίσημη παρέμβαση στην υπόθεση γενοκτονίας που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο Φιντάν ανακοίνωσε την απόφαση να ενταχθεί στην υπόθεση την οποία ξεκίνησε η Νότια Αφρική καθώς η Άγκυρα ενισχύει τα μέτρα κατά του Ισραήλ για την επίθεσή του στη Γάζα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 35.000 ανθρώπους και την οποία πραγματοποίησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

"Καταδικάσαμε τον φόνο αμάχων στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά το Ισραήλ σκοτώνει συστηματικά χιλιάδες αθώους Παλαιστίνιους και καθιστά ακατοίκητη μια ολόκληρη κατοικημένη περιοχή και αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, απόπειρα γενοκτονίας και εκδήλωση γενοκτονίας", είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Αυστριακό ομόλογό του.

Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη υποβάλει την επίσημη αίτηση στο Διεθνές Δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

