Το συνέδριο είναι κυρίαρχο σώμα, πήρε μια απόφαση, να καταψηφίσει την πρόταση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη.



Υπήρξαν τρεις προτάσεις σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη:

Πρόταση του προέδρου για εκλογές σε δέκα μέρες. Απάντησα οι εκλογές να γίνουν όπως του Αλέξη Τσίπρα και οι δικές σου

Πρόταση Φάμελλου και

Η δική μου, εκλογές σε ένα μήνα. Δεν την απέσυρα ποτέ.

Το προεδρείο επέλεξε να βάλει πρώτη του Σωκράτη Φάμελλου.

Συμπέρασμα τονίζει η κ. Γεροβασίλη:



Είναι κυρίαρχη η απόφαση. Όντως πρέπει να δώσουμε τη μάχη συλλογικά και συντεταγμένα, με το βλέμμα στις ευρωεκλογές. Δεν θα είναι πετυχημένη αυτή η πορεία, αν ο πρόεδρος συνεχίσει να έχει πολωτική και διχαστική στάση που εκφράστηκε εκτός των άλλων και με το «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε».

«Σχόλιο πάνω στην πρότασή μου: Γιατί δεν μπήκαν οι άλλες δύο προτάσεις και μπήκε πρώτα του προέδρου; Διότι δεν έπρεπε να φανεί ότι καταψηφίζεται η πρόταση του προέδρου. Για να κάνεις απόσυρση πρέπει να την αποσύρω την πρότασή μου. Θέλει εκλογές ανισότητας προφανώς. Τις φοβήθηκε όταν είπε… Το καταστατικό πρέπει να το θυμόμαστε, όχι όταν μας βολεύει. Δεν μπορούμε να πάμε με διχασμό και αλαζονεία» σημειώνει.



«Λευκή επιταγή δεν υπάρχει για κανένα μας. Στο τέλος αυτής της ημέρας θα γίνουν εκλογές. Μεγαλύτερη κρίση εθνικών εκλογών δεν μπορεί να υπάρξει» επισημαίνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.