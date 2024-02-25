«Άλλαξα την ώρα της ομιλίας μου για να σας απευθυνθώ τώρα γιατί τώρα είναι η ώρα για όλα ή για τίποτα», τόνισε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Εκτιμώ πολύ τους συντρόφους που μαζεύουν υπογραφές για τη μη διεξαγωγή νέων εκλογών για τον πρόεδρο. Σύντροφος μου ζήτησε να προστατεύσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και μου ράγισε την καρδιά. Βουλευτές και στελέχη που πονούν τον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι δεν χρειάζονται εκλογές, έχουμε πρόεδρο και προχωράμε. Τους ευχαριστώ μέσα από την ραγισμένη καρδιά μου. Σας ευχαριστώ με βαθιά συγκίνηση», πρόσθεσε.

«Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται», τόνισε ο κ. Κασσελάκης και αναφέρθηκε σε σημεία της επιστολής - παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα καθώς και σε απόσπασμα της ομιλίας της πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Όλγας Γεροβασίλη.

«Θα σεβαστώ ό,τι αποφασίσετε. Όμως, την αλήθεια μου θα την πώ. Όντως, δεν με κρατάει κανείς. Με κρατάει το μεγάλο συλλογικό εμείς», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας καλώ να ανοίξουμε τα μάτια και να ψηφίσουμε . Δεν γίνεται να παραμείνω πρόεδρος υπό αυτές τις συνθήκες. Την Πέμπτη μπήκα στο συνέδριο ολόκληρος, πληγωμένος μεν από την αμφισβήτηση μηνών. Πώς μπορώ να βγώ από το Συνέδριο την Κυριακή κομμένος κομματάκια;», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης.

Αναφερόμενος στην προτεινόμενη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι «προφανώς κάποιοι έχουν σχέδιο με εμένα να λιώνω τα παπούτσια μου ανά την Ελλάδα και εκείνους στα κανάλια να κοντένουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Κάποιοι θέλουν να μου χρεώσουν την αποτυχία για να πάμε σε ένα νέο ρινγκ».

Επίσης, κάλεσε τους συνέδρους να πάρουν το κόμμα στα χέρια τους και να διεξαχθούν οι εκλογές στις 10 Μαρτίου. «Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ούτε στην εσωκομματική δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα. Κάντε την καρδιά σας πέτρα και δώστε καθαρές λύσεις τώρα. Εκλογές στις 10 Μαρτίου ώστε ο νικητής να έχει χρόνο να δώσει τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών. Και ανοικτό ορίζοντα για τις εθνικές εκλογές. Να ανασυγκροτήσει τον βαθιά πληγωμένο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς μαχαιρώματα, χωρίς ασφυκτικές προθεσμίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκλογές 10 Μαρτίου και άμεσα καταστατικές αλλαγές. Τις έχει ανάγκη το κόμμα. Πρόεδρος που θα πάει από την εσωκομματική σύγκρουση σε ευρωεκλογές, δεν μπορώ να γίνω. Μπορώ να γίνω πρόεδρος στις 10 Μαρτίου με ορίζοντα εθνικών εκλογών. Με ξεκάθαρη εντολή να μετασχηματίσω τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν σύγχρονο μηχανικό και να γίνει έμπρακτα η μία, μεγάλη προοδευτική συμμαχία που θα κερδίσει τη διεφθαρμένη δεξιά του Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

«Κάποιοι έχουν σταυρώσει τα χέρια. Τι κάνουμε απέναντι σ’ αυτούς τους λίγους που θεωρούν τους εαυτούς τους τους ταγούς και τους καθοδηγητές; Τι κάνουμε εμείς οι πολλοί απέναντι στους λίγους που ήρθαν από διαδρόμους, γεύματα και μυστικούς δείπνους, που στην πλάτη μας παίζουν σκάκι επίδοξοι βασιλιάδες και βασίλισσες;».

«Σας αγαπώ πάρα πολύ, πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, θα νικήσουμε» είπε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης κλείνοντας…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.