Σε διεύρυνση του κατασκηνωτικού προγράμματος για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία προχωρεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων αλλά και τις επιμέρους κατασκηνωτικές περιόδους.

Οι θέσεις για τα άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες θέσεις στο πρόγραμμα του 2019 που ήταν μόλις 2.820 άτομα. Η αύξηση είναι της τάξης του 54,20%. Το 2023 είχαν φιλοξενηθεί στις Παιδικές Εξοχές – κατασκηνώσεις 3.060 παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.



Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων από τις 12.350 το 2023 αυξάνεται φέτος στις 13.595. Τα 7.425 είναι παιδιά, 1.820 ηλικιωμένοι και 4.350 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).



Οι εγγραφές των κατασκηνωτών – πλην των ατόμων με αναπηρίες – θα γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις , μέχρι την 14η Ιουνίου 2024.

Οι διαδικασίες αιτήσεων, επιλογής και συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες, θα οριστούν με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση.

Που βρίσκονται οι 14 κατασκηνώσεις – πόσες περιόδους θα λειτουργήσουν

Οι κατασκηνώσεις ο αριθμός και οι κατηγορίες φιλοξενουμένων, καθώς και οι 10ημερες περίοδοι λειτουργίας τους είναι οι ακόλουθες:

1. Άγιος Ανδρέας Αττικής 1.750 ΑμεΑ και ηλικιωμένοι

* 1.500 άτομα με αναπηρία – 5 περίοδοι Χ 300 ωφελούμενους

* 250 ηλικιωμένοι – 1 περίοδος

2. Κερατέας Αττικής: 1.440 παιδιά

*6 περίοδοι με 240 ανά περίοδο

3. Αγίας Παρασκευής Λάρισας: 780 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 510 παιδιά – 3 περίοδοι Χ 170 παιδιά,

* 200 άτομα με αναπηρίες – 2 περίοδοι Χ 100 άτομα με αναπηρία

* 70 ηλικιωμένοι – 1 περίοδος

4. Σταυρού Θεσσαλονίκης 1.100 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 440 παιδιά – 2 περίοδοι Χ 220 παιδιά

* 300 άτομα με αναπηρία – 2 περίοδοι Χ 150 άτομα με αναπηρία

* 360 ηλικιωμένοι – 2 περίοδοι Χ 180 ωφελούμενους

5. Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής: 1.200 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 440 παιδιά – 2 περίοδοι Χ 220 παιδιά

* 510 άτομα με αναπηρίες – 3 περίοδοι Χ 170 ωφελούμενους

* 250 ηλικιωμένοι – 1 περίοδος Χ 250 ωφελούμενους

6. Νέας Περάμου Καβάλας: 1.760 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 800 παιδιά – 2 περίοδοι Χ 250 παιδιά και 1 περίοδος Χ 300 παιδιά,

* 600 άτομα με αναπηρίες – 4 περίοδοι Χ 150 ΑμεΑ

*360 ηλικιωμένα άτομα – 2 περίοδοι Χ 180 ωφελούμενους

7. Μάκρης Αλεξανδρούπολης: 1.120 παιδιά και ΑμεΑ

* 950 παιδιά και 170 Άτομα με Αναπηρίες σε μεικτές περιόδους – 5 περίοδοι Χ 220 παιδιά και ΑμεΑ).

8. Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας: 610 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 510 άτομα (300 παιδιά και 210 Άτομα με Αναπηρίες σε μεικτές περιόδους) – 3 περίοδοι Χ 150 παιδιά και ΑμεΑ)

* 100 ηλικιωμένοι – 1 περίοδος Χ 100 ωφελούμενους.

9. Αμφιλοχίας: 900 παιδιά και ΑμεΑ

* 800 παιδιά και 100 Άτομα με Αναπηρίες σε μεικτές περιόδους – 4 περίοδοι Χ 225 παιδιά και ΑμεΑ

10. Καρδίτσας: 640 παιδιά και ηλικιωμένοι

* 510 παιδιά – 3 περίοδοι Χ 170 παιδιά

* 130 ηλικιωμένοι – 1 περίοδος

11. Κέρκυρας: 370 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 210 παιδιά και 60 Άτομα με Αναπηρίες σε μεικτές περιόδους – 3 περίοδοι Χ 90 παιδιά και ΑμεΑ)

*100 ηλικιωμένα άτομα – 1 περίοδος

12. Ολυμπιάδα: 550 άτομα με αναπηρίες – 5 περίοδοι

13. Χανίων: 1.075 παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι

* 825 παιδιά και 150 άτομα με αναπηρίες σε μεικτές περιόδους – 5 Χ 195 παιδιά και ΑμεΑ

* 100 ηλικιωμένα άτομα – 1 περίοδος

14. Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου Καισάρειας): 300 παιδιά, ηλικιωμένοι

* 200 παιδιά – 2 περίοδοι Χ 100 παιδιά)

*100 ηλικιωμένοι 1 περίοδος

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

• Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

• Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

• Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π.).

Για την εγγραφή ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

Αίτηση του ατόμου στο Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

Ποσό συμμετοχής στο πρόγραμμα – ποιοι εξαιρούνται

Το ποσό συμμετοχής κατασκηνωτών ορίζεται στα 30,00 ευρώ.

Εξαιρούνται:

τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που συμμετέχουν, ηλικιωμένα άτομα δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

