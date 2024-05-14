Σε 28 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές από την επιχείρηση σήμερα Τρίτη στη Νομική Σχολή Αθηνών, έπειτα από την έφοδο που πραγματοποίησαν το πρωί στο υπό κατάληψη κτίριο.

Η αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 14 Μαΐου 2024, σε χώρους της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Η επιχείρηση τελείωσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη 18 γυναικών και 10 ανδρών εκ των οποίων -9- αλλοδαποί [1 Ισπανός, 3 Γαλλίδες, 2 Γερμανίδες 2 Ιταλίδες και 1 Αγγλίδα], σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απείθειας καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τις φωτοβολίδες.

Σημειώνεται πως για τους αλλοδαπούς συλληφθέντες ξεκινάει διαδικασία απέλασης.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι αλλοδαποί ουδεμία σχέση έχουν με τη Σχολή, ενώ -15- από τους ημεδαπούς δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.

Το κτίριο βρισκόταν υπό κατάληψη από το βράδυ της Δευτέρας ως ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Οι καταληψίες είχαν αναρτήσει πανό με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων.

Συνολικά από τους χώρους που ερευνήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καπνογόνα, ρόπαλα, σημαίες, μάσκες, κράνη, πανό, ρουχισμός και πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η αστυνομία με τροχό επιχειρεί να εισβάλει στην Νομική Αθηνών που είναι σε κατάληψη υπέρ της Παλαιστίνης. Να τους σταματήσουμε! Όλοι και όλες εκεί! #antireport #Παλαιστινη #Ισραηλ pic.twitter.com/KNXEF506g2 — Αναμέτρηση (@anametrisi) May 14, 2024

Πηγή: skai.gr

