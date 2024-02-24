Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσει μια ακόμα κρίσιμη προεκλογική κούρσα.

Το κόμμα για άλλη μια φορά είναι διχασμένο και αναμένεται να δοθεί μια μάχη σε ένα ιδιαιτέρως πολωμένο κλίμα. Στο Ταε Κβον Ντο σήμερα θα μιλήσουν, αλλά και να βρεθούν όλα τα στελέχη που τη στηρίζουν: Αλέκος Φλαμπουράρης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης κ.α. είναι έτοιμοι να μπουν σε μια πολύ δύσκολη μάχη.

Οι ζυμώσεις και οι επαφές των δυο «πόλων» έτσι όπως διαμορφώνονται είναι πολλές το τελευταίο διάστημα.

Στο στρατόπεδο του Στέφανου Κασσελάκη τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε και χθες στο συνέδριο όπως αναμένεται να κάνει και σήμερα. Πιστοί στο πλευρό του παραμένουν οι Θεοδώρα Τζάκρη, Δώρα Αυγέρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Ραλλία Χρηστίδου, Βασίλης Κόκκαλης, Πέτρος Παππάς, και άλλα στελέχη και βουλευτές.

Η αμφισβήτηση που υπήρχε στο πρόσωπο του σημερινού προέδρου και το πρόσφατο «όχι» της Πολιτικής Γραμματείας στη «λευκή επιταγή» που ζήτησε επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Όλα δείχνουν πως από το στρατόπεδο που αντιπολιτεύεται τον Στέφανο Κασσελάκη υπάρχει μια στρατηγική μη πολυδιάσπασης δυνάμεων. Επικεντρώθηκαν δηλαδή στο να υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο το οποίο θα αντιπαρατεθεί με τη σημερινή ηγεσία.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, αν και πολλά είχαν ακουστεί, από το βήμα του συνεδρίου δεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για την προεδρία. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο πως θα κινηθούν ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης που ήταν οι «στρατηγοί» της νίκης του Στέφανου Κασσελάκη τον Σεπτέμβριο.

Ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να βρέθηκε την Πέμπτη το βράδυ στο περίφημο «μυστικό δείπνο» των «10» ωστόσο από το βήμα του συνεδρίου δεν τάχθηκε υπέρ ή κατά της μιας πλευράς. «Επαναβεβαιώνουμε την ταυτότητά μας, επαναβεβαιώνουμε την ευρύτητα του χαρακτήρα μας και ξεκινάμε από την επόμενη του συνεδρίου μας ελπίζω με σύμπνοια με αλληλοκατανόηση για την αναστροφή ενός δυσμενούς πολιτικού κλίματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη μια δήλωσή του στο documento.gr ερμηνεύτηκε ως «καρφί» τόσο στον κ.Τεμπονέρα όσο και στον κ.Κασσελάκη. «Προτρέπω σε κάποιους επίδοξους αρχηγούς να μην βλέπουν τον απογευματινό ίσκιο τους και να τον περνούν για το μπόι τους, και σε κάποιους άλλους να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι που πρόωρα καβάλησαν...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, κυρίως από την προεδρική πλευρά, εμφανίζεται η 10η Μαρτίου. Είναι η ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες που είχαν αναβληθεί για τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών, αλλά και για τις νομαρχιακές επιτροπές. «Θα προλάβουμε;» είναι το ερώτημα που βάζουν πολλά στελέχη από την αντιπολιτευόμενη πλευρά και αυτό αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα για το οποίο θα υπάρξει αντιπαράθεση.

Πιθανότητα υβριδικού μοντέλου των εκλογών, δηλαδή να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο τρόπος ψηφοφορίας επίσης αναμένεται να μπει στο τραπέζι. Θα πραγματοποιηθεί όπως τον Σεπτέμβριο με καινούργια μέλη να έχουν δικαίωμα εγγραφής μέχρι την τελευταία στιγμή με την καταβολή δυο ευρώ; Αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα γιατί διαφορετικό είναι οι εκλογές να γίνουν με το σώμα του Σεπτεμβρίου και άλλο να προστεθούν νέα μέλη. Αρκετοί θεωρούν πως θα πρέπει θα διατηρηθεί το δικαίωμα να προστεθεί νέος κόσμος στο κόμμα, που είναι και το ζητούμενο.

Είμαι "το τελευταίο άτομο που είναι κολλημένο με την καρέκλα του", "θέλω να προσφέρω στον τόπο" από μια θέση που θα έχει τη "νομιμοποίηση των μελών και της βάσης",υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο ρ/σ "Κόκκινο".

"Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την προχθεσινή του ομιλία, ο κύριος Κασσελάκης δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί στους "πολιτικούς υπολογισμούς" και τις "σκέψεις", τονίζοντας ότι οι "αλλαγές που πρέπει να γίνουν" είναι για να "ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία".

Υπογράμμισε, δε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να "ενώσει όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία" και κάλεσε τον κόσμο του κόμματος να προσέλθει στο ανοικτό συνέδριο.



