«Προχωράμε σε ένα συνέδριο και το συνέδριο θα αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε και σε εκλογή νέας ηγεσίας, νέας προέδρου ή νέου προέδρου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, προχωράμε με ενότητα και συλλογικότητα στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό έχουμε χρέος να κάνουμε για τον κόσμο της παράταξης. Η κοινωνία υποφέρει από την πολιτική της κυβέρνησης και έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να δώσουμε λύσεις και διέξοδο», πρόσθεσε.

Για την παρέμβαση Τσίπρα, ο κ. Καλαματιανός τόνισε ότι « ο Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε με το κείμενό του ότι δεν πάει καλά το πράγμα, ότι δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κοινωνική και δημοσκοπική πτώση. Με το κείμενό του μας κάλεσε να προσδιορίσουμε πως λειτουργούμε, να προσδιορίσουμε τι θα κάνουμε γιατί είμαστε ένα κόμμα εξουσίας, με κυβερνητική προοπτική. Και το έχουμε χάσει αυτό γιατί προφανώς δεν εκφράζουμε τον κόσμο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μία σοβαρή, συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική που να απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν πιστεύω ότι κανείς αμφισβητούσε τον πρόεδρο και την εκλογή του. Το ζήτημα είναι με ποια πολιτική και ποιο κόμμα θα απευθυνθούμε στην κοινωνία για να μπορέσει η κοινωνία να μας εμπιστευτεί. Σίγουρα, με ένα πρόσωπο δεν μπορεί να προχωρήσει σωστά το πράγμα. Το ζήτημα είναι πως θα έχουμε ομάδα, συνεκτική, σοβαρή, με πολιτική πρόταση και ένα κόμμα αποτελεσματικό γιατί χρειαζόμαστε σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κόσμος που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγωθεί».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Όλγα Γεροβασίλη, ο κ. Καλαματιανός δήλωσε: «Η Όλγα Γεροβασίλη είναι μία εξαιρετική υποψηφιότητα. Στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εξαιρετικές υποψηφιότητες. Να δούμε τι θα αποφασίσει το σώμα».

«Το βασικό είναι όποιος και αν εκλεγεί να σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις, να σέβεται τα μέλη και τη βάση του κόμματος. Αν προχωρήσουμε σε εκλογή νέας ηγεσίας, πρέπει να δεσμευτούν όλοι ότι θα παραμείνουν και θα συνεχίσουμε με ομοψυχία και σεβασμό στη συλλογική διαδικασία και με ενότητα», πρόσθεσε.

Για την απόλυση του Δ. Τεμπονέρα από επιστημονικός συνεργάτης της Κ.Ο, ο κ. Καλαματιανός τόνισε: «Ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν και παραμένει φίλος και συνεργάτης».

Πηγή: skai.gr

