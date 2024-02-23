Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων

Με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κα Αννίτα Δημητρίου συναντήθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδος και Κύπρου σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη προσκάλεσε επισήμως την κα Αννίτα Δημητρίου στη Σύνοδο Κορυφής του δικτύου World Political Leaders που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 19 έως 21 Μαρτίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και σε συνδιοργάνωση του WPL με την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κα Αννίτα Δημητρίου αποδέχτηκε την πρόσκληση και σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερη η τιμή να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής.

Τέλος, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της κας Αννίτας Δημητρίου και δήλωσε ότι η εκπροσώπηση της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Σύνοδος Κορυφής του WPL παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις να διασυνδεθούν και να συνομιλήσουν με στόχο την εύρεση καλών πρακτικών για την επίτευξη της ισότητας, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και του μετασχηματισμού της κοινωνίας μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

