Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Κατατέθηκε στη Βουλή, το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου " Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων" από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Το τελικό κείμενο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και θα ψηφιστεί την επομένη 08 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να μιλήσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

