Θέμα ωρών θεωρείται στον ΣΥΡΙΖΑ η ανακοίνωση υποψηφιότητας της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει την προεδρία από τον Στέφανο Κασσελάκη, λίγους μόλις μήνες μετά την εκλογή του στην προεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Γεροβασίλη αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της αύριο, δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για τις τετραπλές εκλογές στο κόμμα.

Όλα δείχνουν ότι η εσωτερική αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ θα ενώσει τις δυνάμεις της απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη, με την Όλγα Γεροβασίλη να βγαίνει μπροστά. Ήδη, ο Διονύσης Τεμπονέρας δήλωσε ότι δεν θα δηλώσει υποψηφιότητα, ενώ και ο Σωκράτης Φάμελλος, το όνομα του οποίου ακούστηκε ως πιθανού υποψηφίου, δεν φέρεται διατεθειμένος να προχωρήσει.

Όπως φαίνεται, η συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται εκ νέου σε αμφισβήτηση, καθώς τα ερωτήματα που προκύπτουν για την επόμενη ημέρα είναι πολλά. Το βασικό αφορά το πώς θα αντιδράσει η πλευρά του ηττημένου. Είναι πιθανό το σενάριο συνύπαρξης ή θα επέλθει νέα διάσπαση, πιθανόν εξίσουν ηχηρή, με εκείνη της αποχώρησης της ομάδας Αχτσιόγλου, η οποία κατέληξε στην ίδρυση του κόμματος της Νέας Αριστεράς.

Αν χάσει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία εξακολουθεί να έχει άριστες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ή θα επιλέξει -και εκείνη- το μονοπάτι της αποχώρησης, καθώς δεν θα συμφωνεί με τη λογική και τις πρακτικές του Στέφανου Κασσελάκη;

Το ίδιο ερώτημα τίθεται και για τον νυν πρόεδρο. Αν χάσει, ο Στέφανος Κασσελάκης θα παραμείνει στο κόμμα, με δεδομένο ότι η λαϊκή βάση θα τον έχει απορρίψει. Ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης επιμένει σε όλες τις τοποθετήσεις του να αναφέρεται σε κόμμα λαϊκής βάσης, η οποία θα αποφασίζει και θα καθορίζει αποφασιστικά τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.

