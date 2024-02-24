Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, στη Ντόχα, θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας (Qatar News Agency) ο Ελληνας πρωθυπουργός έφτασε χθες το απόγευμα στη Ντόχα - επιστρέφοντας από την Ινδία για επίσκεψη εργασίας.

Μιλώντας στο QNA, ο Πρέσβης της Ελλαδας στο Κατάρ, Ιωάννης Ιωαννίδης, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ντόχα και οι συζητήσεις που θα έχει με τον Αλ-Θάνι θα δώσουν νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση των άμεσων επενδύσεων και στις δύο χώρες, δεδομένου του ευνοϊκού περιβάλλοντος σε Ελλάδα και Κατάρ. Επεσήμανε ότι οι σημερινοί και μελλοντικοί τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν την ενέργεια, την ψηφιακή οικονομία, τις υποδομές, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ο Ελληνας Πρέσβης δήλωσε ότι το Κατάρ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά συμφέροντα και αναγνωρίζουν τη σημασία του διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, που έχει τις ρίζες του στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, και επιθυμούν να υποστηρίξουν και προωθήσουν οτιδήποτε ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή και πέρα από αυτήν.

Πηγή: skai.gr

