Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να απαντήσει σε ποιους άλλους διοχετεύθηκαν τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων

Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα που διοχετεύθηκαν τα δεδομένα αυτά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ

 «Μια σειρά από νέα ερωτήματα γεννήθηκαν μετά από τη σημερινή επιστολή της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία υποστήριξε πως τα προσωπικά δεδομένα που υπεκλάπησαν περιήλθαν στα χέρια της από τον τέως γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα σε ποιους άλλους περιήλθαν τα προσωπικά δεδομένα των χιλιάδων αποδήμων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα έλαβαν κι άλλοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ; Τα έλαβαν οι βουλευτές της ΝΔ; Όλα τα στελέχη της;», σημειώνει και καταλήγει: «Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα που διοχετεύθηκαν τα δεδομένα αυτά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Emails Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου απόδημοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark