«Μια σειρά από νέα ερωτήματα γεννήθηκαν μετά από τη σημερινή επιστολή της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία υποστήριξε πως τα προσωπικά δεδομένα που υπεκλάπησαν περιήλθαν στα χέρια της από τον τέως γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα σε ποιους άλλους περιήλθαν τα προσωπικά δεδομένα των χιλιάδων αποδήμων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα έλαβαν κι άλλοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της ΝΔ; Τα έλαβαν οι βουλευτές της ΝΔ; Όλα τα στελέχη της;», σημειώνει και καταλήγει: «Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα που διοχετεύθηκαν τα δεδομένα αυτά».

