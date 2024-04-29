Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Οι προβλέψεις του γνωστού αστρολόγου, Κώστα Λεφάκη, για την εβδομάδα 29 Απριλίου έως 5 Μαΐου.

Κριός

Η μεγάλη εβδομάδα δεν είναι τόσο εύκολη για εσάς και σας υποχρεώνει να κινηθείτε εντατικά, διαλλακτικά και σίγουρα όχι επιθετικά. Αισθηματικά κινηθείτε προσεκτικά γιατί η εποχή εξακολουθεί να σας προβληματίζει. Επαγγελματικά συνεχίστε να προσέχετε οποιαδήποτε κακοήθη διάθεση τρίτων εναντίων σας. Κοινωνικά θα έχετε αιφνιδιασμούς από την συμπεριφορά τρίτων.

Προσέχετε τα οικονομικά σας καθώς οι μέρες του Πάσχα τείνουν να είναι καταναλωτικές και εσείς δεν πρέπει να υπερβείτε τον προϋπολογισμό σας.

Ταύρος

Η μεγάλη εβδομάδα είναι συμπαθητική καθώς ο Ερμής έχει γυρίσει σε ορθή πορεία και δίνει τα απαραίτητα μέσα για να πετύχετε τους σκοπούς σας. Πολλοί θα μετακινηθείτε και θα ταξιδέψετε επιτυχώς. Δεν θα λείψουν συναισθηματικές φορτίσεις και ενδέχεται να έχετε μικρά προβλήματα στα προσωπικά σας. Διαχειριστείτε τα έξυπνα, χωρίς αντιδράσεις που θα έδιναν ασύμφορες συνέπειες ετεροχρονισμένα.

Μην εμπλέκεστε σε σχόλια και επιμεληθείτε την ασφάλεια των χρημάτων σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μεριμνήστε για τη βελτίωση του τζίρου σας. Οι ερωτευμένοι μην πανικοβάλλεστε με μια αιφνίδια αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου που αγαπάτε.

Δίδυμοι

Εξακολουθείτε να περνάτε αγωνιστικά και δύσκολα. Ευτυχώς η εβδομάδα σας δίνει μερικές βασικές λύσεις σε πρακτικά θέματα. Θα φορτιστείτε κοινωνικά και θα έχετε έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Στο χέρι σας είναι να διευθετήσετε τις υποθέσεις έτσι, ώστε να εξασφαλίσετε μια καλή άμυνα ενάντια σε αντίξοες καταστάσεις και σε ενοχλητικούς παράγοντες του περιβάλλοντός σας. Τα οικονομικά σας άγχη συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση στα αισθηματικά σας είναι ασαφής.

Καρκίνος

Ένταση φέρνουν οι μέρες αυτές στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή. Ο Άρης, όμως, στο μεταίχμιο Ιχθύων – Κριού σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές.

Δεν μπορείτε όμως να αγνοήσετε κάποιες πάγιες υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε την δύναμη των αντιπάλων σας ή την γενικότερη οικονομική κατάσταση. προσέξτε ιδιαίτερα τον επαγγελματικό τομέα και περισσότερο όσοι είστε έμποροι ή ανεξάρτητοι. Αποφύγετε κουραστικές καταστάσεις και επικοινωνία που δεν αποδίδει.

Λέων

Είναι αρκετά συμπαθητικές οι μέρες αυτές και οι περισσότεροι μπορείτε να τα βγάλετε πέρα μεταξύ των εκτάκτων υποχρεώσεων και των γενικότερων δυσκολιών. Το βασικό αγκάθι παραμένει το οικονομικό και οι πιέσεις θα συνεχιστούν.

Βέβαια, το Πάσχα σας δίνει μια ευκαιρία ανακούφισης, η οποία όμως δεν πρέπει να σας παρασύρει σε υπεραισιόδοξες σκέψεις. Φροντίστε να κλείνετε τις εκκρεμότητες με τα μέσα που διαθέτετε ή να προνοείτε για την όλη διαχείριση των υποθέσεων που βαρύνουν τον οικονομικό και τον επαγγελματικό σας τομέα.

Παρθένος

Ο Ερμής αφήνει σύντομα τους Ιχθύς και περνά στον Κριό. Αυτό φέρνει μια μικρή ανακούφιση. Πολλοί από εσάς θα νιώσετε ανάλογα με το κλίμα της εβδομάδας αυτής και μέσα από κάποιες πικρές σκέψεις θα υποχρεωθείτε να πάρετε αποφάσεις που δεν τις θέλετε, αλλά τις υπαγορεύουν τα γεγονότα.

Βάλλεστε στα αισθηματικά και σας επιστρατεύουν οι υποχρεώσεις στα επαγγελματικά. Επιστρατεύστε την υπομονή και την φρόνηση και καλλιεργήστε την αισιοδοξία ενάντια στα δύσκολα που συμβαίνουν στη ζωή σας.

Ζυγός

Οι σχέσεις δείχνουν να σας αναστατώνουν με τα καπρίτσια τους τις πασχαλινές ημέρες, αλλά είναι η εργασία που αποτελεί την πηγή του άγχους αυτής της περιόδου. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέξετε τις κινήσεις σας. Δεν θα λείψουν οι διευκολύνσεις, αλλά θα έχουν μικρή διάρκεια.

Συναισθηματικά η ατμόσφαιρα είναι περίπλοκη και εδώ χρειάζεται να δείξετε ανοχή και όχι επιθετικότητα. Προσπαθήστε να είστε οργανωμένοι και ενεργητικοί στη συμπεριφορά και στη δράση.

Σκορπιός

Οι μέρες και οι δραστηριότητες του Πάσχα αποτελούν ένα μεταβατικό διάστημα με αρκετές συμπαθητικές στιγμές. Προσπαθήστε να αποφύγετε κακοτοπιές στα επιχειρηματικά σας βήματα και μην παρασύρεστε από παροδικές βελτιώσεις ή μικρές προσφορές. Συνετή θα είναι και η συμπεριφορά στα αισθηματικά σας, διότι θα υπάρχουν καλές στιγμές, αλλά θα υπάρχουν και εκρηκτικές φάσεις.

Οικονομικά μην ξανοίγεστε και μην παρασύρεστε από τις προτροπές τρίτων. Σκεφτείτε σοβαρά τους τομείς που μπορείτε να βελτιώσετε χωρίς εμπόδια.

Τοξότης

Τις μέρες του Πάσχα καλό θα είναι να προσέξετε και να κινηθείτε οργανωμένα, αποφεύγοντας σπατάλες χρόνου και ενεργειακού αποθέματος. Ο χαρακτήρας των ημερών είναι καταναλωτικός, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας παρασύρει να αυξήσετε τον προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Οι δυσκολίες δεν θα λείψουν στον άξονα οικογενειακών επαγγελματικών όπου καλό είναι να έχετε εναλλακτικές λύσεις και διαλλακτική συμπεριφορά. Ερωτικά αξιοποιήστε ότι καλό σας δοθεί χωρίς σχόλια. Είναι κάτι που θα σας βοηθήσει να ανανεωθείτε και θα σας απαλλάξει από σκέψεις που δεν βοηθούν τον ψυχισμό σας!

Αιγόκερως

Νευρικές θα αποδειχτούν οι επόμενες μέρες και ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε ή και να αλλάξετε κάπως το πρόγραμμα σας για το Πάσχα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω σας, ενδεχομένως και ποικίλες προτάσεις. Προσέξετε πού αποφασίζετε να πάτε και με ποιους. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παρασυρθείτε σε μια ασύμφορη επιλογή, που θα είναι δύσκολο να αναιρέσετε μετά.

Οικονομικά μπορείτε να καταφέρετε την κάλυψη τρων βασικών σας αναγκών, ερωτικά όμως δεν χρειάζεται να εκλογικεύετε αυτά που συμβαίνουν και έτσι θα αποφύγετε κάποιες παρεξηγήσεις.

Υδροχόος

Λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος κυρίως για την οικονομική και συναισθηματική σας κατάσταση. Επειδή δεν υπάρχουν λύσεις που σας εξυπηρετούν, επιλέξτε μια συμβατή συνθηκολόγηση. Προσαρμοστείτε στον κλίμα της εβδομάδας αυτή που σας δίνει το άλλοθι πολλών μεταθέσεων των διαφόρων υποχρεώσεών σας.

Με τη δικαιολογία του εορτασμού των ημερών του Πάσχα. Διαχειριστείτε σοφά τα όποια χρήματα διαθέτετε και όσοι εργάζεστε εποχιακά, αξιοποιήστε τις ευκαιρίες για τη βελτίωση των εσόδων σας.

Ιχθείς

Παραμένετε οι πρωταγωνιστές της περιόδου καθώς η πορεία του Ερμή στον Κριό ευνοεί την εφαρμογή σχεδίων. Ο Άρης, όμως, περνώντας σε λίγες μέρες στον Ταύρο θα σας εκθέσει μερικές φορές ακόμα σε ταλαιπωρία ή αντιπαραθέσεις. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε τη συμπεριφορά και την πολιτική που θα αναπτύξετε. Στον Ταύρο βρίσκεται και η Αφροδίτη. Τέλος, επιμεληθείτε τα επαγγελματικά σας και παραμείνετε ρεαλιστές στην αντιμετώπιση των τρεχουσών υποχρεώσεων σας σε αυτό τον τομέα.

