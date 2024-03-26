Βελόπουλος: Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση θα μπορούσε να το έχει κάνει, τώρα τη στηρίζει

"Εάν πραγματικά ήθελε ο κος Ανδρουλάκης να ρίξει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να το κάνει πριν δυο μήνες με το γάμο των ομοφυλοφίλων" δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Σήμερα, πρόσθεσε, αυτό που κάνει δεν είναι τίποτα άλλο, παρά στήριξη της κυβέρνησης και όχι ρήξη της. "Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μιλάμε για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι το 158 είναι μεγαλύτερο από το 142 και το χειρότερο: μειώνει κι άλλο τον αριθμό των βουλευτών, δήθεν δημοκράτης ο ίδιος, κάνοντάς τους πολύ λιγότερους. Άρα λοιπόν αυτό που κάνει ο κος Ανδρουλάκης είναι στήριξη και επικοινωνιακό κόλπο" σημείωσε.

"Τώρα, όσο για τους ολιγάρχες, ένα πράγμα έχουμε να τους πούμε μάλλον στη μοιρασιά τα χάλασαν με τη ΝΔ" κατέληξε ο κ. Βελόπουλος

Πηγή: skai.gr

