Βορίδης: Εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Εντολοδόχο συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης αμέσως μετά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, ξεκινά άμεσα, όπως έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας.

«Ποιο είναι το προστιθέμενο στοιχείο εδώ, που αλλάζει και σας οδηγεί στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας; Το δημοσίευμα του Βήματος, που τι λέει; Αναφέρεται σε μία υπόθεση που -κυριολεκτικά- δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενο της. Είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Επιθυμούμε την άμεση πρόοδο της διαδικασίας και την άμεση συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας... Η Βουλή θα δώσει τις απαντήσεις και ο ελληνικός λαός θα δώσει απαντήσεις στις επικείμενες ευρωεκλογές» πρόσθεσε.

Ο κ. Βορίδης, είπε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι «καλοδεχούμενη», προσθέτοντας ότι δημιουργείται και μια πρόσθετη εντύπωση «καθώς, έχω δηλώσεις του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που χαρακτηρίζει σόου τη συζήτηση που θα διεξαχθεί» και αναρωτήθηκε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνυπέγραψε να γίνει μια συζήτηση σόου και κοκορομαχίας;».

Πηγή: skai.gr

