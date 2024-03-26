Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός οφείλει να έλθει στην Βουλή και να απολογηθεί

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνυποβάλλει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης δήλωσε ο πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος μετά την επίσημη υποβολή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, "ανταποκρινόμενη», όπως ανέφερε, «στην ακραία παραβίαση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων".

«Παράλληλα», είπε ο κ. Φάμελλος, «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υποβάλλει δημόσια το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης και διενέργεια εκλογών».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέφερε: "Ο πρωθυπουργός οφείλει να έλθει στην βουλή και να απολογηθεί για τις ευθύνες της κυβέρνησης και των υπουργών, Κώστα Καραμανλή και Γιώργου Καράγιαννη που γνώριζαν τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου. Οφείλει να απολογηθεί επίσης για το μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος με ευθύνη του υφυπουργού κ. Τριαντοπούλου, αλλά και για την μονταζιέρα με σκοπό την παραπληροφόρηση και την προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης".

Γενικεύοντας ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να απολογηθεί για την διάθεση προσωπικών δεδομένων των πολιτών με ευθύνη του τότε γραμματέα της ΝΔ, Παύλου Μαρινάκη, αλλά και για τις υποκλοπές. Σημείωσε ακόμη ότι η αντιπολίτευση υποχρεούται να κρίνει και να ελέγχει την κυβέρνηση. Τέλος, ανέφερε ότι εκείνο που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης της κοινωνίας είναι η γνώση της συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

