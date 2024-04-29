Τι θα δούμε τον Μάιο στη θεατρική Αθήνα

Θα περίμενε κανείς πως, με την ημερολογιακή συγκυρία του Πάσχα στις αρχές Μαΐου, η θεατρική κίνηση θα ήταν περιορισμένη μέχρι το καλοκαίρι. Κι όμως. Η μικρή σεζόν του Μαΐου καλά κρατεί, παρόλα αυτά. Κι έχει να επιδείξει από σπουδαίες μετακλήσεις και επιτυχίες του χειμώνα που παίρνουν παράταση μέχρι πρεμιέρες νεόκοπων ελληνικών δραματουργιών σε μικρότερες σκηνές.

«Μαρίκες» στο Θέατρο Ελέρ

Η ιστορία μιας γυναίκας που έζησε στην ελληνική επαρχία, ερωτεύτηκε έναν αντάρτη στην περίοδο του Εμφυλίου και ακολούθησε γάμος από προξενιό˙ για να ξεπλύνει την «ντροπή». Με αφορμή αυτή την ιστορία, ακολουθεί μια καταγραφή προσωπικών μαρτυριών γυναικών από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Θέατρο ντοκουμέντο με ιστορίες γυναικών, που στην πλειονότητά τους υπήρξαν σε βίαια περιβάλλοντα Σκηνοθετούν οι Κατερίνα Αδαμάρα και Γιώλικα Πουλοπούλου. Με τις Ιωάννα Ζέρβα, Μαίρη Λογοθέτη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Άννα Μαργαριτίδου, Μαρία Ελένη Παπατριανταφύλλου.

*Από 8 Μαΐου

«Ένας εχθρός του λαού» στο θέατρο Ρεκτιφιέ

Μετά τη σκηνοθεσία της στο «Ονειρόδραμα» του Στρίντμπεργκ στο Εθνικό Θέατρο η Γεωργία Μαυραγάνη καταπιάνεται με ένα ακόμα κλασικό έργο, αυτή τη φορά με τον υπογραφή του Χένρικ Ίψεν. Έργο πολιτικό, που αποτυπώνει τα ηθικά́ διλήμματα και τις αποφάσεις που κάθε πολίτης καλείται να αντιμετωπίσει. Στην παράσταση, έξι ηθοποιοί – Ειρήνη Αδάμου, Βαγγέλης Αμπατζής, Γιώργος Ζυγούρης, Γιάννης Κατσιμίχας, Στέφανος Λώλος, Σταύρος Τσιτσόπουλος – θα αφηγηθούν και θα αναπαραστήσουν την ιστορία της μικρής παραλιακής πόλης Skien σαν δραματοποιημένο ντοκουμέντο μιας συνέλευσης, όπου όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικοί και προσωπικοί χειρισμοί έρχονται σιγά-σιγά στην επιφάνεια.

*Από 9 Μαΐου

«Αίμα στη σκηνή» στο Σύγχρονο Θέατρο

H τρελή κωμωδία του Τσαρλς Λάντλαμ – μιας αξιοσημείωτης περίπτωσης της νεοϋορκέζικης αντι-κουλτούρας της δεκαετίας του ’70 – πατάει πάνω στον «Άμλετ» (και όχι μόνο) για να σατιρίσει τη ζωή στο θέατρο μέσα από τα μάτια ενός οικογενειακού θιάσου τρίτης κατηγορίας. Ένα, εν πολλοίς, άγνωστο κείμενο που ανεβαίνει για πρώτη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη με τους σταθερούς συνεργάτες του Θάνο Λέκκα, Αλέξανδρο Βάρθη, Ρένα Κυπριώτη, Χρήστο Σταθούση, Φοίβο Μαρκιανό, Μαριλένα Μόσχου και Μάκη Νάνο.

*Από 10 Μαΐου

«Περιμένοντας τον Γκοντό» στη Στέγη

Έχοντας λάβει ήδη διθυραμβικές κριτικές στην Ιταλία όπου και έκανε πρεμιέρα αλλά και σε σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας της, η σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου πάνω στο μνημειώδες έργο του Σάμιουελ Μπέκετ ανεβαίνει στη σκηνή της Στέγης. Είναι η πρώτη παράσταση του Τερζόπουλου (σε συμπαραγωγή του Emillia Romagna Teatro) που έρχεται ως μετάκληση στη Στέγη, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα μεγάλα ελληνικά θέατρα, εκτός του ‘Αττις, της προσωπικής του στέγης. Μελετώντας τον Μπέκετ ο διεθνής ‘Ελληνας σκηνοθέτης εξηγεί πως η ματιά του «τοποθετείται στα ερείπια του κόσμου», σε ένα μέλλον, λίγο πολύ, κοντινό μας, όπου όλες οι πληγές του παρόντος και του παρελθόντος παραμένουν ανοιχτές. Στους ρόλους του Βλαντιμίρ και Εστραγκόν οι σημαντικοί Ιταλοί ηθοποιοί Stefano Randisi και Enzo Vetrano.

*Από 15 έως 19 Μαΐου

