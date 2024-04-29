Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ενα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 15χρονο σημειώθηκε εχτές το μεσημέρι στην Αργολίδα.

Ο ανήλικος τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία αναφέροντας πως με τη χρήση μαχαιριού απείλησε τον 50χρονο πατέρα του ότι θα τον σκοτώσει.

Άφωνοι οι αστυνομικοί από αυτό που άκουγαν αφού προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν άμεσα μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη, από τον οποίο τους παραδόθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι τύπου σουγιά με μήκος λάμας 6 εκατοστά.

Στο Αστυνομικό τμήμα μετέβη και ο πατέρας του ο οποίος δεν κατέθεσε μήνυση κατά του ανηλίκου του γιου του



