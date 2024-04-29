Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, πρώτο σταθμό μιας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή με στόχο να προωθήσει μια εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπλίνκεν πρόκειται να συζητήσει με Άραβες εταίρους για τη Γάζα μετά τον πόλεμο και να ασκήσει πίεση στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να προχωρήσει στα συγκεκριμένα και απτά βήματα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε αυτό το μήνα για να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Στο Ριάντ, ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί με υψηλόβαθμους σαουδάραβες ηγέτες και να πραγματοποιήσει μια ευρύτερη συνάντηση με ομολόγους του από πέντε αραβικά κράτη -το Κατάρ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία- για να προχωρήσει περαιτέρω τις συνομιλίες σχετικά με το πώς θα μοιάζει η διακυβέρνηση της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στη συνέχεια ο Άντονι Μπλίνκεν πρόκειται να μεταβεί στην Ιορδανία και το Ισραήλ.

Στα σχέδιά του ενδέχεται να περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού εδάφους ή ακόμη η υποστήριξη για την εφαρμογή νέων δομών διακυβέρνησης μετά τον πόλεμο.

Η επίσκεψη του Μπλίνκεν πραγματοποιείται με την ευκαιρία μιας ειδικής διήμερης συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Το Ισραήλ δεν εκπροσωπείται στη σύνοδο αυτή και οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου διεξάγονται αλλού, στο Κάιρο. Όμως η σύνοδος αναμένεται ότι θα είναι «μια ευκαιρία για δομημένες συνομιλίες» με «παράγοντες-κλειδιά», είχε υπογραμμίσει το Σάββατο ο πρόεδρος του WEF Μπόργκε Μπρέντε.

Ο ίδιος έκανε επίσης λόγο για «ένα είδος νέας δυναμικής στις συνομιλίες γύρω από τους ομήρους και για (...) μια δυνατή έξοδο από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε στη Γάζα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Άντονι Μπλίνκεν θα «συζητήσει τις προσπάθειες που διεξάγονται με στόχο να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων». «Επίσης θα υπογραμμίσει τη σημασία της πρόληψης μιας περιφερειακής επέκτασης του πολέμου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

