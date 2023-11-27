ΣΥΡΙΖΑ εν όψει επίσκεψης Ερντογάν: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη - Ζητάμε ενημέρωση των αρχηγών

«Έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά από το 2021 στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει μια τέτοια συγκροτημένη στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την Τουρκία» ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου σχολιάζοντας και την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μιλώντας στην Καθημερινή ανέφερε ότι «δεν είναι καλή ιδέα η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα».

Αναλυτικά πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: στηρίζουμε σταθερά τον διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου με σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε σειρά τομέων.

Θέτουμε παράλληλα σαφείς κόκκινες γραμμές σε σχέση με τον διάλογο: αποστρατιωτικοποίηση και κυριαρχία. Τονίζουμε τη σαφή προοπτική της Χάγης για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση για συνεκμετάλλευση.

Και με καθαρή στρατηγική που θα δεσμεύει την Τουρκία στον διάλογο ώστε να μην μπορεί να αξιοποιήσει αύριο την εικόνα του καλού παιδιού και μετά να επανέλθει στην ένταση όταν αποκομίσει τα οφέλη που θέλει (πχ. F16). Άλλωστε έχουμε κάνει και σχετικές προτάσεις για τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Δυστυχώς όπως έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά από το 2021, στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει μια τέτοια συγκροτημένη στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την Τουρκία. Η κυβέρνηση και τον κόμμα της ΝΔ χειρίζονται το θέμα της Τουρκίας με εσωκομματικούς όρους. Με κριτήριο τις εσωτερικές τους ισορροπίες και τα εσωκομματικά τους παιχνίδια και όχι το συμφέρον της χώρας.

Με τα γνωστά αποτελέσματα.

Με τον πρωθυπουργό πότε να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί εθνική εξαίρεση, λέγοντας ότι ο πατριωτισμός αποτελεί ξένη λέξη για εμάς με στόχο να αλιεύσει ψήφους σε πιο σκληρό ακροατήριο. Πότε να μιλά για υποχωρήσεις για να προσεγγίσει άλλο ακροατήριο.

Και τώρα στη ΝΔ φθάνουν στο σημείο να χωρίζουν τους ρόλους με τον κ.Σαμαρά για να παίξουν αυτό το πολιτικό παιχνίδι: ότι δηλαδή ο πρώην πρωθυπυργός δεν θέλει διάλογο ενώ ο νυν θέλει.

Την ίδια στιγμή το μήνυμα που βγαίνει προς την Τουρκία και στους εταίρους μας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει συνεκτική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, την οποία προωθεί αποφασιστικά αλλά επιδίδεται σε εσωκομματικά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο αυτό δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη και ζητάμε να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για το τι θα συζητηθεί, πριν τη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Άλλωστε θυμίζουμε ότι πριν την προηγούμενη Σύνοδο (τον Μάρτιο 2016) είχε συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσουμε σαφή απάντηση για το πώς και σε ποιο πλαίσιο θα προχωρήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες. Ένα θέμα το οποίο αποφεύγει συστηματικά η κυβέρνηση να απαντήσει».

Πηγή: skai.gr

