Π. Μαρινάκης: Δεν αυξάνεται κανένας φορολογικός συντελεστής - Αυθαίρετο το συμπέρασμα Κασσελάκη

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή κριτική του για την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών που δρομολογεί η κυβέρνηση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών.

«Ο κ. Κασσελάκης και μία σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αδυνατούν να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα και τους φορολογικούς συντελεστές, δεν αυξάνεται κανένας φορολογικός συντελεστής, ούτε και έχει αυξηθεί από το 2019 και μετά. Αντιθέτως στον προϋπολογισμό υπάρχει μία σειρά από μειώσεις φόρων, που μονιμοποιούνται, όπως αυτοί στις μεταφορές, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού μεταξύ άλλων. Πρόκειται για ένα αυθαίρετο συμπέρασμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν αυξηθεί ούτε οι άμεσοι, ούτε οι έμμεσοι φόροι» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τόνισε χαρακτηριστικά: «Το συνειδητοποίησε και ο ίδιος και ζήτησε συγγνώμη. Ο κ. Τσακλόγλου έχει δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας στην πολιτική του διαδρομή, ξεκαθάρισε ότι δεν υποτιμά καμία επαγγελματική κατηγορία και προχωράμε παρακάτω».

Σε ερωτήσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει με σαφήνεια για την ισότητα στο γάμο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι αυτό θα γίνει πράξη εντός της δεύτερης 4ετίας. Το πώς και πότε θα γίνει αυτό θα ανακοινωθεί. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και η κυβέρνηση σκοπεύει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της».

Αναφορικά με τις απόψεις που εξέφρασε κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στην «Καθημερινή της Κυριακής» ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, ο Παύλος Μαρίνακης σημείωσε ότι «πρόκειται για πάγιες θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα της, όπως το έχει εξαγγείλει».

Σε ό,τι αφορά κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Ο κ. Κασσελάκης δε νομίζω ότι κατάλαβε, ή μάλλον παριστάνει ότι δεν κατάλαβε. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε με μεγάλη σαφήνεια την πάγια διεκδίκηση της χώρας. Όταν θα ξανακάνει βόλτες στην ευρύτερη περιοχή τον συμβουλεύω να μπει στο Μουσείο της Ακρόπολης να μάθει ορισμένα πράγματα, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο εποικοδομητικό διάλογο».

Τέλος, αναφορικά με πιθανή εμπλοκή του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Μιχάλη Λιβανού στην υπόθεση του παράνομου νεφρολογικού κέντρου, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην αναλυτική, όπως τη χαρακτήρισε, απάντηση του ιδίου του βουλευτή, που τονίζει ότι δεν έχει καμία μετοχική σχέση με το εν λόγω κέντρο.

