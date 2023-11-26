Αντώνης Σαμαρά στην Καθημερινή: Είναι κακή ιδέα η επίσκεψη Ερντογάν

Αντίθετος με την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «πειρατής» που έχει αποδώσει στο παρελθόν.

Ο κ. Σαμαράς επικαλείται και τη λέξη «κατευνασμός» που έχει χρησιμοποιήσει και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, τονίζοντας πως δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μπορεί «να κάνουν τόσο λάθος».

Σχολιάζοντας το φορολογικό νομοσχέδιο επισημαίνει πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό εκτιμά πως η κοινωνία κινείται δεξιότερα και η ΝΔ σήμερα δεν κινδυνεύει από κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, αλλά «κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της, όταν στοχεύει αποκλειστικά στο κέντρο».

Τέλος, για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δηλώνει κατηγορηματικά πως εφόσον έρθει δεν θα το ψηφίσει λέγοντας «οφείλουμε να στηρίξουμε την 'πυρηνική' οικογένεια, όπου υπάρχουν γονεϊκά πρότυπα και των δύο φύλων».

