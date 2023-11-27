Για μαζική προπαγάνδα στα ΜΜΕ για «κύμα αποχωρήσεων» από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση στο Facebook.

Παραθέτοντας στοιχεία λέει ότι το τελευταίο δεκαήμερο αποχώρησε το 1,03% των μελών του κόμματος από τις ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στι isyriza έχουν σταλεί 152 μέηλ αποχώρησης και 758 νέες εγγραφές.

Πηγή: skai.gr

