Κασσελάκης: Μαζική προπαγάνδα στα ΜΜΕ για κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα social media για τον αριθμό όσων αποχωρούν από το κόμμα

Κασσελάκης

Για μαζική προπαγάνδα στα ΜΜΕ για «κύμα αποχωρήσεων» από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση στο Facebook.

Παραθέτοντας στοιχεία λέει ότι το τελευταίο δεκαήμερο αποχώρησε το 1,03% των μελών του κόμματος από τις ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στι isyriza έχουν σταλεί 152 μέηλ αποχώρησης και 758 νέες εγγραφές.

Πηγή: skai.gr

