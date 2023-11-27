Λογαριασμός
Συνάντηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις προτεραιότητές του, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής

Χαρδαλιάς

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος την ενημέρωσε για τις προτεραιότητές του, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Νίκος Χαρδαλιάς

Η κυρία Σακελλαροπούλου τον συνεχάρη και του ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του, ενόψει της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του την 1η Ιανουαρίου.

