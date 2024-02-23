Βαθιά διαιρεμένος εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα μάχη για την ηγεσία, μετά τις χθεσινές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να «υποδείξει» στον Στέφανο Κασσελάκη να ανανεώσει την εντολή του στη βάση του κόμματος και την επιλογή του τελευταίου να «σηκώσει το γάντι» λέγοντας «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς εκλογές «fast track», λιγότερο από πέντε μήνες μετά τις προηγούμενες.



Σύμφωνα με την Καθημερινή, στελέχη κοντά στον πρόεδρο τόνιζαν πως «αν υπάρχει υποψήφιος θα πάμε σε εκλογές σε δυο εβδομάδες» χρόνος που κρίνεται ανεπαρκής από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 15 ημέρες θα πρέπει να στηθούν κάλπες για να εκλεγούν τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών και οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές. Κανείς επίσης δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξουν ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Αν θα καταγραφεί, δηλαδή, «διάσπαση» των δυνάμεων που τον αντιπολιτεύονται έως τώρα.



Οι «διεκδικητές» αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους στο συνέδριο.



Το βλέμμα όλων στρέφεται στις κινήσεις που θα κάνει η Όλγα Γεροβασίλη η οποία την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτησή της προκάλεσε το κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη.



Επίσης συζητούνται ο Διονύσης Τεμπονέρας, που έχει ασκήσει δυναμική αντιπολίτευση, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον θεσμικό του ρόλο θεωρείται δυναμική παρουσία, ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι «από το καλοκαίρι ότι δεν ακολουθώ προσωπική διαδρομή, και δεν έχουν σημασία οι προσωπικές επιλογές αλλά οι συλλογικές».

Τι δήλωσαν στον ΣΚΑΪ Νίνα Κασσιμάτη, Χρήστος Γιαννούλης, Βασίλης Κόκκαλης

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη, δήλωσε την υποστήριξή της στον Στέφανο Κασσελάκη σημειώνοντας ότι «έχει νωπή εντολή από τη βάση του κόμματος», και αναφέροντας χαρακτηριστικά: «επαναβεβαιώνω το σεβασμό μου στα μέλη που εκφράστηκαν ηχηρά τον Σεπτέμβριο 23 απορρίπτοντας τις άλλες εκφράσεις και εκλέγοντας έναν άνθρωπο που δεν προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γιαννούλης ερωτηθείς σχετικά τόνισε με νόημα: «θα στηρίξω τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο όποια και αν είναι η προσωπική μου επιλογή».

«Πάμε σε νέο κόμμα, η εντολή που έλαβε ο Κασσελάκης ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής»

«Θα φανεί μέχρι την Κυριακή αν θα υπάρξει αντίπαλος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, σχετικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα που λαμβάνουν χώρα από το απόγευμα της Πέμπτης με την παρέμβαση Τσίπρα και την απάντηση Κασσελάκη περί «αντιπάλου».

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις βλέψεις του κ. Κασσελάκη για το όνομα και το σύμβολο του κόμματος και το ερωτηματολόγιο, ο ίδιος είπε ότι «σίγουρα, πάμε σε νέο κόμμα, δεν θα το έλεγα "κόμμα Κασσελάκη". Η εντολή που έλαβε τον Σεπτέμβρη, ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής. Απο εκεί και πέρα η ανάγκη να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη, αλλά με την βοήθεια όλων των στελεχών».

