Βουλή: Κατατίθεται σήμερα το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

Κατατίθεται σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου « Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Το τελικό κείμενο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια στις 7 Μαρτίου και θα ψηφιστεί την επομένη 8 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται να μιλήσει και ο πρωθυπουργός ,Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εισηγητής της νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης.

Το κείμενο του νομοσχεδίου έχει υποστεί αλλαγές μετά την δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση, στη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν 1506 σχόλια, πολλά από τα οποία κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο να έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο και να έχει περισσότερα από 205 άρθρα.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως το 70% του νομοσχεδίου αφορά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρέχονται ελευθερίες στα δημόσια ΑΕΙ και η χρηματοδότησή τους μέσα από τον προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και έκτακτες ενισχύσεις θα φτάσει το 1 δισ. Ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.