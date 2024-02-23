Του Αντώνη Αντζολέτου





Η «ρουκέτα» έφυγε από τον Αλέξη Τσίπρα και στόχευσε κατευθείαν τον Στέφανο Κασσελάκη. Την πίστωση χρόνου που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Πολιτική Γραμματεία μέχρι τις εθνικές κάλπες ο πρώην πρωθυπουργός δεν την έδωσε ούτε μέχρι τις ευρωεκλογές, ζητώντας ανανέωση της εμπιστοσύνης. Δεν ήταν δυνατόν η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να μην προκαλούσε «σεισμό» στην Κουμουνδούρου. Έβλεπε μπροστά του «γκρεμό» και αποφάσισε να ρίξει μια «βόμβα» εξαιρώντας τον εαυτό του, όπως αναμενόταν, από τις διαδικασίες διαδοχής.

Από σήμερα αναμένεται οι νέοι «παίχτες» στο συνέδριο να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Από το βήμα του κλειστού του Ταε Κβον Ντο όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα ανακοινώσουν τις προθέσεις τους. Το βλέμμα όλων στρέφεται στις κινήσεις που θα κάνει η Όλγα Γεροβασίλη η οποία την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτησή της προκάλεσε κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη και απελευθέρωσε σημαντικές δυνάμεις. Ήταν η πρωταγωνίστρια και το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων ημερών. Ο Διονύσης Τεμπονέρας (οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα μιλήσει νωρίς το μεσημέρι) έχει ασκήσει δυναμική αντιπολίτευση όλο το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον θεσμικό ρόλο που έχει θεωρείται μια δυναμική παρουσία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι αν θα βρεθεί ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι απέναντι στο σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων θα λειτουργήσει υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη. Σαφώς όλοι περιμένουν τη στάση που θα τηρήσουν στη νέα εσωκομματική κούρσα ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.



Για το διαδικαστικό που θα ακολουθηθεί απαντήσεις αναμένονται επίσης τις επόμενες ώρες, μπορεί και σήμερα. Στελέχη από το περιβάλλον της ηγεσίας τόνιζαν χαρακτηριστικά πως «αν υπάρχει υποψήφιος θα πάμε σε εκλογές σε δυο εβδομάδες». Υπήρχαν, ωστόσο και άλλα κορυφαία στελέχη που εκτιμούσαν πως το συγκεκριμένο σενάριο είναι υπεραισιόδοξο. Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 15 ημέρες θα πρέπει να στηθούν κάλπες για να εκλεγούν τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών και οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές. Και το ερώτημα είναι αν προλαβαίνει το κόμμα να πραγματοποιήσει τις τετραπλές εκλογές τις οποίες προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης. Να στηθούν δηλαδή οι κάλπες στις 10 Μαρτίου. Ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο ακολουθούν δύο τριήμερα. Η Καθαρά Δευτέρα και η 25η Μαρτίου, ενώ υπάρχει και ο παράγοντας της στράτευσης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ που κανονικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει στα μέσα του επόμενου μήνα.

Πηγή: skai.gr

