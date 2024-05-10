Σε θρίαμβο για το εθνικιστικό VMRO-DPMNE εξελίχθηκαν οι εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, με την αλλαγή σκυτάλης να σηματοδοτεί πιθανότατα και ένα κομβικό σημείο καμπής για τη χώρα.

«Από εδώ και πέρα θα κυβερνούν οι εθνικιστές» τιτλοφορείται σχετικό άρθρο της Süddeutsche Zeitung. «Οι φιλοευρωπαίοι, πλην όμως διεφθαρμένοι σοσιαλδημοκράτες του SDSM καταψηφίστηκαν πανηγυρικά. Η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται ενώπιον μίας τεράστιας αλλαγής πορείας – η οποία θα έχει επιπτώσεις και στο ενδεχόμενο εισόδου της χώρας στην ΕΕ».

Η επικράτηση του VMRO ήταν μάλλον αναμενόμενη, «το γεγονός όμως ότι το SDSM συνεθλίβη με τέτοιο τρόπο στις διπλές εκλογές προκάλεσε έκπληξη», παρατηρεί από την πλευρά της η tageszeitung. «Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι έχασε 20% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Και δεν είναι απλώς ότι έχασε την εξουσία στη χώρα […], αλλά υπέστη μία συντριπτική ήττα, μία ταπείνωση».

Η άνοδος των εθνικιστών στην εξουσία μπορεί να φέρει μία κομβική καμπή στην ιστορία της χώρας - Εικόνα: Petr Stojanovski/DW

Η χώρα απομακρύνεται περισσότερο από την ΕΕ

Όσον αφορά ιδίως την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, το SPIEGEL Online γράφει: «Το ότι η χώρα δεν έχει κάνει παρά μικρά βήματα σε αυτό το ζήτημα οφείλεται εν μέρει στις προστριβές με τα γειτονικά κράτη που είναι και μέλη της ΕΕ, δηλαδή την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και στην αποτυχία προώθησης οικονομικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων. Τώρα, με τη νίκη του εθνικιστικού VMRO, οι σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα μπορούσαν να επιδεινωθούν σημαντικά. Ο Κρίστιαν Μίτσκοσκι, επικεφαλής της παράταξης και πιθανός νέος πρωθυπουργός της χώρας, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τα δύο κράτη της ΕΕ».

Ο Μίτσκοσκι αρνείται να αναγνωρίσει το νέο όνομα της χώρας του, όπως αυτό άλλαξε με τη Συμφωνία των Πρεσπών το 2018, ενώ βρίσκεται σε διαμάχη και με τη Βουλγαρία σχετικά με την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας στο βορειομακεδονικό Σύνταγμα. Η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας θεωρούσε πως με τη Συμφωνία των Πρεσπών «είχε γίνει ένα τεράστιο βήμα προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Ξαφνικά όμως άρχισε να έχει απαιτήσεις και η Βουλγαρία, οι οποίες κλονίζουν τα ίδια τα θεμέλια της εθνικής συνείδησης στη χώρα. Και η απογοήτευση στα Σκόπια είναι μεγάλη», σχολιάζει η taz.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

