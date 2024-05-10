H Ford Performance ανακοινώνει την είσοδό της στο Ράλι Ντακάρ 2025 με τους εμβληματικούς οδηγούς Carlos Sainz Sr. και Nani Roma

Ταυτόχρονα, η Ford Performance βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει και τους δύο από τους τέσσερις οδηγούς του Dakar Ford Raptor: τους Carlos Sainz Sr. και Nani Roma.

Στα πλαίσια μιας σχέσης που σφυρηλατήθηκε στην αρχή της σχεδόν 40χρονης αγωνιστικής του καριέρας, o Ισπανός πρωταθλητής Carlos Sainz Sr. επιστρέφει στη Ford με στόχο να κερδίσει με το Dakar Ford Raptor την πέμπτη νίκη του στον πιο απαιτητικό rally-raid αγώνα του πλανήτη.

Με τη σειρά του, ο δύο φορές νικητής του αγώνα, Nani Roma, επεκτείνει τώρα τη συνεργασία του με την Ford και την M-Sport, η οποία ξεκίνησε το 2024.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με το νέο Ford Raptor έχουν ήδη ξεκινήσει καθώς η Ford Performance επιδιώκει να ολοκληρώσει με επιτυχία έναν από τους πιο σκληροτράχηλους και απαιτητικούς αγώνες στον κόσμο.

Με την επικείμενη είσοδό της στο Ράλι Ντακάρ 2025, η Ford έρχεται να ενισχύσει όχι μόνο την παρουσία και πίστη της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τη δέσμευσή της στους off-road αγώνες μετά τη συμμετοχή της σε αυτούς το 2024 με το Ranger T1+.

Δηλώσεις:

Mark Rushbrook, global director, Ford Performance Motorsport

«Στην πρόσφατη ιστορία της Ford το μέγεθος των φιλοδοξιών μας στους off-road αγώνες είναι απαράμιλλο και τίποτα δεν είναι πιο ξεκάθαρο σε αυτές τις φιλοδοξίες από την πρόκληση να φέρουμε το Ford Raptor στο θρυλικό Ράλι Ντακάρ. Η ανάληψη μιας τέτοιας πρόκλησης απαιτεί τους καλύτερους μηχανικούς, σχεδιαστές, μέλη της ομάδας, πλοηγούς και οδηγούς, και στον Nani Roma και τον Carlos Sainz Sr. έχουμε δύο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία του Ντακάρ. Στις δοκιμές το Ford Raptor έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του και το να έχουμε μαζί μας δύο από τους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο, μας γεμίζει αυτοπεποίθηση για τη συνέχιση της εξέλιξής του».

Matthew Wilson, M-Sport director & Dakar Team Manager

«Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω τον Nani πίσω στην ομάδα μετά από μια εξαιρετική πορεία φέτος στο Ράλι Ντακάρ με το Ranger T1+. Η εμπειρία αλλά και οι γνώσεις του ήταν ανεκτίμητες για εμάς, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτόν καθώς αυτό το συναρπαστικό πρόγραμμα προχωρά. Ο Carlos είναι ένας θρύλος των αγώνων και ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς σε όλες τις μορφές των αγώνων εκτός δρόμου. Η απόφασή του να επιστρέψει στην Ford και την M-Sport μετά από τόσα χρόνια αποτελεί μια τεράστια ώθηση για την ομάδα. Είναι υπέροχο που τον έχουμε πίσω στη μεγάλη οικογένεια της Ford, έτοιμο να αντιμετωπίσει την τεράστια πρόκληση του Ράλι Ντακάρ. Καθώς οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε από τους καλύτερους και να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την εξέλιξη του Ford Raptor».

Carlos Sainz Sr., οδηγός

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτό το νέο project για το Ράλι Ντακάρ και που θα δουλέψω ξανά με τη Ford για τέταρτη φορά. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στην M-Sport και στον Malcom που γνωρίζω πολύ καλά, είναι πραγματικά υπέροχο. Η ιστορία μου με τη Ford ξεκινά πίσω στο 1987. Νομίζω ότι ήμουν ο πρώτος οδηγός του Malcolm, ο πρώτος εργοστασιακός οδηγός του, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που οδηγώ το Raptor. Αντιμετωπίζω αυτή τη μεγάλη πρόκληση έχοντας πολλούς στόχους. Ένας από αυτούς είναι να βοηθήσω τη Ford να κερδίσει το Ράλι Ντακάρ».

Nani Roma, οδηγός

«Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό το τεράστιο project με την Ford, μια εμβληματική μάρκα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε συνδυασμό με μια ομάδα με την ιστορία και την κληρονομιά της M-Sport, το να δημιουργήσουμε κάτι εντελώς νέο είναι παραπάνω από συναρπαστικό. Το επόμενο Ντακάρ δεν είναι μακριά, οπότε τώρα είναι ώρα να δουλέψουμε σκληρά. Τόσο εγώ όσο και ο Alex είμαστε χαρούμενοι που έχουμε γύρω μας εξαιρετικά αφοσιωμένους και ταλαντούχους μηχανικούς, αλλά και μια μεγάλη ομάδα – θα ξυπνάμε το πρωί κάθε μέρα και θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε με ανθρώπους που έχουν το ίδιο πάθος. Αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα!»

Πηγή: skai.gr

