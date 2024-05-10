Ισραηλινό Γκουαντάναμο για Παλαιστίνιους κρατουμένους αποκαλύπτει το αμερικανικό δίκτυο CNN. Σε μια ισραηλινή στρατιωτική βάση που τώρα λειτουργεί ως κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ του Ισραήλ, ένας Ισραηλινός που εργάζεται στις εγκαταστάσεις τράβηξε δύο φωτογραφίες που, όπως λέει, συνεχίζουν να τον στοιχειώνουν.

Σειρές ανδρών με γκρι αθλητικές φόρμες φαίνονται να κάθονται σε στρώματα λεπτά σαν χαρτί, περιφραγμένα με συρματοπλέγματα. Όλοι εμφανίζονται με καλυμμένα μάτια, με τα κεφάλια τους βαριά κάτω από τη λάμψη των προβολέων.



Μια δυσωδία σαπίλας γέμιζε τον αέρα και το δωμάτιο βούιζε από τα μουρμουρητά των αντρών, είπε στο CNN ο Ισραηλινός που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις. Καθώς απαγορευόταν να μιλήσουν μεταξύ τους, οι κρατούμενοι μουρμούριζαν.



Οι φρουροί είχαν οδηγίες να ουρλιάζουν «ουσκότ» - «σκάσε» στα αραβικά - και να «επιλέγουν άτομα που ήταν προβληματικά για να τα τιμωρήσουν», πρόσθεσε η πηγή.



Το CNN μίλησε με τρεις Ισραηλινούς πληροφοριοδότες που εργάζονταν στον καταυλισμό της ερήμου Sde Teiman, όπου μεταφέρθηκαν Παλαιστίνιοι κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα. Όλοι μίλησαν με κίνδυνο νομικών επιπτώσεων και αντιποίνων από ομάδες που υποστηρίζουν τις σκληροπυρηνικές πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

Σκιαγραφούν με μελανά χρώματα μια σωφρονιστική εγκατάσταση όπου οι γιατροί μερικές φορές ακρωτηρίαζαν τα μέλη των κρατουμένων λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν φορώντας διαρκώς χειροπέδες. Mιλούν για ιατρικές διαδικασίες που μερικές φορές εκτελούνται από γιατρούς με ανεπαρκή προσόντα, με το κολαστήριο να αναφέρεται ως «παράδεισος για ασκούμενους»• σε ένα μέρος που γεμίζει με τη μυρωδιά των παραμελημένων πληγών που αφήνονται να σαπίσουν.



Το CNN ζήτησε άδεια από τον ισραηλινό στρατό για πρόσβαση στη βάση Sde Teiman. Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα του CNN κάλυψε μια μικρή διαμαρτυρία έξω από την κύρια πύλη του που διοργάνωσαν Ισραηλινοί ακτιβιστές απαιτώντας το κλείσιμο της εγκατάστασης. Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέκριναν την ομάδα για περίπου 30 λεπτά εκεί, απαιτώντας να δουν το βίντεο που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ του CNN. Το Ισραήλ συχνά υποβάλλει δημοσιογράφους, ακόμη και ξένους δημοσιογράφους, σε στρατιωτική λογοκρισία επικαλούμενο θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η εγκατάσταση περίπου 18 μίλια από τα σύνορα της Γάζας χωρίζεται σε δύο μέρη: εγκαταστάσεις όπου περίπου 70 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Γάζα τίθενται υπό ακραίο φυσικό περιορισμό και ένα νοσοκομείο όπου οι τραυματίες κρατούνται δεμένοι στα κρεβάτια τους, φορώντας πάνες, ενώ τρέφονταν με καλαμάκια.

«Τους αφαίρεσαν οτιδήποτε θυμίζει ανθρώπινα όντα», είπε χαρακτηριστικά ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος εργαζόταν ως γιατρός στο νοσοκομείο υπαίθρου της εγκατάστασης.

«(Οι ξυλοδαρμοί) δεν γίνονταν για να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Έγιναν από εκδίκηση», είπε ένας άλλος πληροφοριοδότης. «Ήταν τιμωρία για αυτό που έκαναν (οι Παλαιστίνιοι) στις 7 Οκτωβρίου και τιμωρία για τη συμπεριφορά τους στο στρατόπεδο».

Απαντώντας στο αίτημα του CNN να σχολιάσει όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε αυτήν την έκθεση, ο ισραηλινός στρατός (IDF – Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), ανέφερε σε δήλωσή του: «Οι IDF διασφαλίζουν την ορθή συμπεριφορά προς τους κρατούμενους. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για ανάρμοστη συμπεριφορά από στρατιώτες των IDF εξετάζεται και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, οι έρευνες του MPCID (Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας) ξεκινούν όταν υπάρχει υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς που δικαιολογεί μια τέτοια ενέργεια».



«Οι κρατούμενοι φορούν χειροπέδες με βάση το επίπεδο κινδύνου (που αντιπροσωπεύουν) και την κατάσταση της υγείας τους. Τα περιστατικά παράνομης χρήσης χειροπέδων δεν είναι γνωστά στις αρχές».



Οι IDF δεν διέψευσαν ευθέως τις αναφορές για άτομα που τούς έβγαλαν τα ρούχα ή τους κρατούσαν με πάνες. Αντίθετα, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι στους κρατούμενους επιστρέφονται τα ρούχα τους όταν διαπιστωθεί ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.



Ο ισραηλινός στρατός έχει αναγνωρίσει τη μερική μετατροπή τριών διαφορετικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε στρατόπεδα κράτησης Παλαιστινίων κρατουμένων από τη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Χαμάς, κατά την οποία οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 250 απήχθησαν και την επακόλουθη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, με 35.000 νεκρούς σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της λωρίδας. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι το Sde Teiman στην έρημο Negev, καθώς και οι στρατιωτικές βάσεις Anatot και Ofer στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Τα στρατόπεδα αποτελούν μέρος της υποδομής στο πλαίσιο του νόμου περί παράνομων μαχητών του Ισραήλ, μιας τροποποιημένης νομοθεσίας που ψηφίστηκε από την Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή) τον περασμένο Δεκέμβριο και επεκτείνει την εξουσία του ισραηλινού στρατού να κρατά υπόπτους μαχητές.



Ο νόμος επιτρέπει στον στρατό να κρατά άτομα για 45 ημέρες χωρίς ένταλμα σύλληψης, μετά το πέρας των οποίων πρέπει να μεταφερθούν σε επίσημες υπηρεσίες του Ισραήλ.

