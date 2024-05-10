Πρόστιμο 24.000 ευρώ δέχθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR από την Ευρωλίγκα.



Η τιμωρία αυτή αφορά τα όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ μετά τη λήξη του νικηφόρου Game 5 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν και μεγάλος αριθμός οπαδών των «πρασίνων» μπήκε στο παρκέ για να πανηγυρίσει, ενώ στην κερκίδα άναψαν και μερικά καπνογόνα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 24.000 ευρώ για το άναμμα καπνογόνων και την εισβολή στο παρκέ μετά το τέλος του εντός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της EuroLeague».

