Το φορτισμένο κλίμα των επόμενων τριών μηνών προδιαγράφεται ήδη από τα συμβαίνοντα στο πολιτικό σκηνικό, με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύονται ήδη οι «πρωταγωνιστές» της πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα εκτυλιχθεί κατά την περίοδο που θα οδηγήσει στις ευρωκάλπες.

Παρά το γεγονός ότι οι μέχρι στιγμής μετρήσεις της κοινής γνώμης «ανεβοκατεβάζουν» τον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ δεύτερης και τρίτης πολιτικής δύναμης, η επικαιρότητα και οι αποκαλύψεις για τον νέο αρχηγό της Κουμουνδούρου και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες τροφοδοτούν το μπρα ντε φερ Μεγάρου Μαξίμου και Κουμουνδούρου, καθιστώντας τον ΣΥΡΙΖΑ κύριο πολιτικό αντίπαλο της ΝΔ.

Μία κόντρα που έχει λάβει χαρακτηριστικά «κορυφής», καθώς από τις «κομματικές πηγές» και τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, έχει περάσει μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Στέφανου Κασσελάκη. Από τη μια η κυβερνητική πλευρά επιμένει να θέτει τα ερωτήματά της για τις επιχειρήσεις Κασσελάκη – χωρίς να παίρνει επαρκείς απαντήσεις – όπως τονίζει το Μέγαρο Μαξίμου και από την άλλη η Κουμουνδούρου να αποδίδει την αναζήτηση της αλήθειας για τη δράση του προέδρου της, στις βελτιωμένες – όπως λένε – κυλιόμενες δημοσκοπήσεις όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να «παίρνει τα πάνω του» σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Και ενώ τα ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις που να συνάδουν με τη νομοθεσία της χώρας για την επιχειρηματική δραστηριότητα πολιτικών προσώπων, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να μην «ξεθολώνει» το τοπίο μέχρι να καταθέσει – όπως λένε πηγές του ΣΥΡΙΖΑ- την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) « στον προβλεπόμενο χρόνο από τη νομοθεσία».

Στο προεκλογικό στόχαστρο της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου, όμως, παραμένει και το ΠΑΣΟΚ κυρίως για την στάση του στη νομοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, συνεχίζοντας να αναδεικνύει την «ασυνεπή» θέση της Χαριλάου Τρικούπη με τις διαχρονικές και διακηρυγμένες θέσεις της επί του θέματος, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν. «Είχαμε βάλει το κεφάλι βαθιά μέσα στην άμμο και τώρα που είχαμε ευκαιρία να διαμορφώσουμε ευρύτερη συναίνεση για να κερδίσουμε τη μάχη του αυτονόητου το ΠΑΣΟΚ γύρισε στη μηχανή του χρόνου. Και πολλοί από αυτούς που έχτισαν καριέρα πάνω στις καταλήψεις και τη βία στα πανεπιστήμια αισθάνονται άβολα γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους» είπε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ», αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του έναντι του ΠΑΣΟΚ και ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

«Μερίδιο» στην πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να έχουν και τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της ΝΔ καθώς μετά την επίθεση που εξαπέλυσε σε αυτά από το προσυνέδριο της παράταξης στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός επανήλθε εκ νέου από τη συχνότητα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ διαχωρίζοντας τον «υπεύθυνο πατριώτη» από αυτόν ο οποίος «πουλάει» - όπως είπε- «με πολύ μεγάλη άνεση τον πατριωτισμό του, χωρίς να μπορεί να τον υποστηρίξει με συγκεκριμένες πολιτικές». Προέβλεψε πάντως, ότι παρόλο που «η ακροδεξιά είχε πάντα μία διακριτή εκλογική παρουσία, τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια στην πατρίδα μας με διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Υπήρχε πάντα ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και τώρα, όχι στον βαθμό που να προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις» εκτίμησε ο πρωθυπουργός.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που ήδη διεφάνη από την πρώτη – ουσιαστικά- κεντρική προεκλογική ομιλία του πρωθυπουργού, κατά το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι για το επόμενο τρίμηνο μέχρι να στηθούν οι ευρωκάλπες, η βασική προεκλογική επιχειρηματολογία της ΝΔ θα εκτυλίσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: στους τομείς της καθημερινότητας, με τις παρεμβάσεις και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωσή της και τα σχετικά αποτελέσματα, στη συνέπεια λόγων και πράξεων, αλλά και στην ανάδειξη των παλινωδιών και των εμποδίων από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει η χώρα.

