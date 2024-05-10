Χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Παρασκευή) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.480 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.484,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,46%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2011 (1.487.76 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.485,95 μονάδες (+0,59%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, σε εβδομαδιαία βάση, κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,19%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 14,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.161.682 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+2,67%), της Aegean Airlines (+2,57%), της Πειραιώς (+2,12%), της ΕΥΔΑΠ (+1,56%) και της Motor Oil (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,15%), Elvalhalcor (-0,99%) και της Jumbo (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.163.608 και 4.130.160 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 14,70 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 10,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 41 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +19,39% και Αττικές Εκδόσεις +8,47%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) -4,62% και Minerva -3,28%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,5500 +1,12%

ALPHA BANK: 1,6440 +1,01%

AEGEAN AIRLINES:13,1600 +2,57%

VIOHALCO: 6,0300 -1,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8800 +0,84%

ΔΕΗ: 11,6900 -0,51%

COCA COLA HBC:31,7000 +0,13%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6900 +2,67%

ΕΛΠΕ: 8,4300 -0,18%

ELVALHALCOR: 2,0100 -0,99%

ΕΘΝΙΚΗ:8.1000 +0,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,8500 +1,56%

EUROBANK: 2,0790 +0,68%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7300 +0,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 +0,57%

MOTOR OIL: 27,5000 +1,55%

JUMBO: 27,6000 -0,72%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,0200 +0,05%

ΟΛΠ:25,1000 +1,21%

ΟΠΑΠ: 15,4100 -0,77%

ΟΤΕ: 14,4300 -0,48%

AUTOHELLAS:12,9000 +0,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8600 +2,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,7800 -0,11%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

