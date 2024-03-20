Ταξίδι Μητσοτάκη στον Καναδά: Ολοκληρώνεται η αγορά των 7 Canadair

Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Καναδά, τις επόμενες ημέρες, θα ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτηση νέων πυροσβεστικών αεροπλάνων Canadair, όπως προκύπτει από συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μεγάλη καναδική εφημερίδα «The Globe and Mail».

«Πρόκειται για μία μεγάλη αγορά για την Ελλάδα», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως το συνολικό κόστος για την προμήθεια των νέων αεροπλάνων από την καναδική De Havilland ανέρχεται σε περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά πέντε αεροσκαφών τύπου DHC-515 μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής και ακόμα δύο μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο τελευταία θα έχουν ως έδρα την Ελλάδα και θα επιχειρούν κανονικά στη χώρα μας, όμως θα έχουν ως προτεραιότητα τις αποστολές ευρωπαϊκής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών σε άλλη χώρα.



Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα, όπως και ο Καναδάς, αντιμετωπίζει όλο και πιο σφοδρές αντιπυρικές περιόδους και η χώρα μας θέλει να ενισχύσει τον στόλο των πυροσβεστικών αεροσκαφών της.

Πέραν της συμφωνίας για τα νέα Canadair, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό, να έχει επαφές με την ομογένεια και τη διασπορά και να παρουσιάσει στην επιχειρηματική κοινότητα του Καναδά, μέλους του G7, τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανεξήγητο» το κενό των 41 ετών από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στον Καναδά, «δεδομένων των ισχυρών δεσμών» μεταξύ των δύο χωρών. «Είχα θέσει ως προτεραιότητα να επισκεφθώ επίσημα τον Καναδά για να συζητήσω με την ελληνοκαναδική κοινότητα και να μιλήσω για την οικονομική πτυχή της συνεργασίας μας», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την «The Globe and Mail», κατά την επίσκεψή του στον Καναδά, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταφέρει το μήνυμα ότι η οικονομία της Ελλάδας δεν συνιστά πλέον μια «χαμένη υπόθεση» και ότι η χώρα είναι ανοιχτή για επενδύσεις με στόχο να καταστεί ένας από τους κόμβους τεχνολογίας και logistics της Μεσογείου, προσθέτοντας μάλιστα πωςι η ελληνική οικονομία σημειώνει μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, η εφημερίδα τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ακολούθησε μια στρατηγική φοροελαφρύνσεων, δικαιότερου πτωχευτικού δικαίου, εξορθολογισμού και ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών της, επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και απαλλαγής των τραπεζών της από μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να μπορούν να δανείζουν ξανά.

Το δημοσίευμα φιλοξενεί μάλιστα μία πρόσφατη δήλωση του Καναδού μεγαλοεπενδυτή Πρεμ Γουάτσα, διευθύνοντα συμβούλου της Fairfax η οποία έχει σημαντική περιουσία στην Ελλάδα, ο οποίος χαρακτήρισε την χώρα μας «την καλύτερη χώρα στην Ευρώπη για επενδύσεις».

