Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή ο 31χρονος "Shark" , κατηγορούμενος ηθικός αυτουργός του θανάσιμου τραυματισμού του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη στα επεισόδια στου Ρέντη.

Ο 31χρονος παραδόθηκε σήμερα στην υποδιεύθυνση καταπολέμησης Αθλητικής Βίας, συνοδεία του δικηγόρου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εκκρεμεί άλλο ένα ένταλμα σε βάρος νεαρού με το ψευδώνυμο «Ρουμάνος», ο οποίος δεν αποκλείεται να παραδοθεί τις επόμενες ώρες και αυτός στην αστυνομία.

Ο Shark μαζί με άλλα «ηγετικά στελέχη» κατηγορούνται για την οργάνωση των επιθέσεων στου Ρέντη και για ηθική αυτουργία και συναυτουργία στη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού, όπως επίσης και για εγκληματική οργάνωση που ως περιφερόμενος στρατός συμμετείχε σε τουλάχιστον 10 περιστατικά βίας σε αθλητικούς χώρους.

