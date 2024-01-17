Συνέντευξη Γεραπετρίτη στην «Al Ahram»: Η συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου μπορεί να επιφέρει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή

Το μήνυμα πως η Αίγυπτος είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Ελλάδας, ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι δύο χώρες να συνεργαστούν υπέρ μιας βιώσιμης ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έστειλε με συνέντευξή του στην αιγυπτιακή εφημερίδα «Al Ahram» ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί την τρίτη του επίσκεψη στο Κάιρο ως υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα, ανέδειξε πως η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν κοινή αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και διατύπωσε την πεποίθησή του οι δύο χώρες πρέπει να εργαστούν από κοινού για την εξεύρεση λύσεων που μπορούν να επιφέρουν σταθερότητα και ειρήνη και ευημερία στην περιοχή. Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε πως ένα επιτυχημένο παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας είναι το τριμερές σχήμα μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή του διαλόγου και η εξεύρεση τομέων συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, που θέτουν τα θεμέλια για ισχυρότερες σχέσεις.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του, επισήμανε ότι ο κύριος σκοπός της είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σκιαγραφώντας το περιφερειακό πλαίσιο, υπουργός Εξωτερικών είπε πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση και την αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη, την πιθανότητα επέκτασης της κρίσης στο Λίβανο, την κορύφωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και, πάνω απ' όλα, τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών αμάχων και το ανθρωπιστικό δράμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέταξε την ανάγκη να γίνουν περισσότερα προκειμένου να σταματήσει η ανθρωπιστική καταστροφή και διαμήνυσε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να είναι εποικοδομητική και να προσφέρει ουσιαστική διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να είναι ειλικρινής και αξιόπιστος συνομιλητής, υπενθυμίζοντας ότι ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην ειρηνευτική Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρο, τον περασμένο Οκτώβριο, προσθέτοντας ότι συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η Αίγυπτος αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και εξήρε τον ρόλο του Καΐρου στην εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα μέσω της Ράφα. Σημείωσε ότι όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, με την οποία συνεργάζεται στενά τόσο για τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα όσο και για την επιτυχή απομάκρυνση Ελλήνων και ξένων πολιτών από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα, ακολουθώντας μια εξωτερική πολιτική βασισμένη σε αρχές, τήρησε μια συνεπή στάση από την αρχή αυτής της σύγκρουσης και κατέθεσε αμέσως ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης πέντε σημείων: «την καταδίκη κάθε μορφής επιθετικότητας, την προστασία των αμάχων, τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, την απελευθέρωση των ομήρων και τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τη διευθέτηση του ζητήματος της Μέσης Ανατολής με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» υπογράμμισε με σαφήνεια.

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως με την πάροδο των ετών, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Αίγυπτο. «Η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την Αίγυπτο και αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την επιθυμία να ζούμε σε μια ήρεμη και ευημερούσα περιοχή» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Συμφωνία του 2020 για την οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, επισημαίνοντας πως αποτελεί την πρωταρχική εκδήλωση του στρατηγικού χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο χωρών. «Η συμφωνία αυτή ήταν προϊόν μιας καλόπιστης διμερούς διαπραγμάτευσης, η οποία εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και ιδίως στο Δίκαιο της Θάλασσας. Οι δύο χώρες εξέφρασαν από κοινού την επιθυμία να επεκτείνουν τη συνεργασία σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να διερευνήσουν νέα δυνητικά εγχειρήματα σε κάθε τομέα» υπογράμμισε.

Εξίσου έμφαση έδωσε στη διμερή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι ο διασυνδετήριος αγωγός GREGY είναι το πιο εμβληματικό κοινό ενεργειακό έργο. Συγκεκριμένα, είπε ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος με το «GREGY Green Energy Interconnector», ένα έργο που έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμβαθύνοντας στο πεδίο αυτό, κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει ο κύριος ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εξέφρασε την εδραία πεποίθηση ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η σταθερότητα της κυβέρνησής της την καθιστούν πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου. Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), αναφέροντας ότι έχει συμβάλει στην περιφερειακή συνεργασία και εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμη πόροι που πρέπει να αναπτυχθούν.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου και της οικονομίας. «Υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πλέον στην Αίγυπτο. Ελπίζουμε δε, ότι στο εγγύς μέλλον, θα υποδεχθούμε έναν σημαντικό αριθμό ατόμων από την Αίγυπτο για να εργαστούν μαζί μας, ιδίως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας. Όπως πιθανώς γνωρίζετε, έχουμε υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την εποχική απασχόληση εργατών γης, προκειμένου να διευκολύνουμε τους εργάτες από την Αίγυπτο να έρθουν στην Ελλάδα για να εργαστούν κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Είναι εξίσου σημαντικό ότι ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών έχει αυξηθεί, υπερβαίνοντας τα 2 δισ. δολάρια. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση των συναλλαγών, καθώς και για τη διαφοροποίηση του εξαγωγικού μας χαρτοφυλακίου. Ελληνικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Αίγυπτο σε διάφορους τομείς, όπως στην έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις κατασκευές, τη βιομηχανία τροφίμων, την παραγωγή αλουμινίου, το αρδευτικό σύστημα και τον τραπεζικό τομέα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για άφθονες δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, μέσω της προώθησης συνεργειών στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού, των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καινοτόμων τεχνολογιών.

Αυτό που πραγματικά φιλοδοξεί η Ελλάδα είναι να γίνει ο κύριος ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιστεύω ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η σταθερότητα της κυβέρνησής της την καθιστούν πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου. «Θα αναφερθώ επίσης εν συντομία στα έργα που προωθούν τη διασυνδεσιμότητα, δηλαδή τη σύνδεση των λιμένων (Πειραιάς, Λεμεσός και Αλεξάνδρεια-Port Said), καθώς και τη συμφωνία με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ και τις ελληνικές εταιρείες για την ανακύκλωση των αποβλήτων», τόνισε.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας της Ελλάδας και της Αιγύπτου στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου. «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος μοιράζονται μια κοινή φιλοδοξία. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε και να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Πράγματι, η περιοχή μας είναι εύθραυστη, με τον πόλεμο και την τρομοκρατία, τη φτώχεια, τις επισιτιστικές κρίσεις και την κλιματική αλλαγή να αποτελούν τις κύριες υποκείμενες αιτίες αστάθειας και αβεβαιότητας. Οι μεταναστευτικές ροές από τη Βόρεια Αφρική παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης καθώς και της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί στόχο τόσο για την Ελλάδα και την Αίγυπτο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προαναφερθέντα αποτελούν τις κύριες προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, της γειτονιάς μας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στην περιοχή του Σαχέλ, οι αυξανόμενες εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και ο αρνητικός αντίκτυπός τους στο παγκόσμιο εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στο Σουέζ, καθώς και η απρόβλεπτη κατάσταση στη Λιβύη τροφοδοτούν τις ανησυχίες για πιθανότητα επέκτασης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε συγκεκριμένα.

