Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση του Γ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο στο Κάιρο

Σε εγκάρδιο κλίμα διεξήχθη, στο Κάιρο, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξαν συνομιλίες και σύγκλιση απόψεων για διμερή και περιφερειακά θέματα με έμφαση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματικές διπλωματικές πηγές.

Στη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο ήταν επίσης παρών ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι, και συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Η συζήτηση διήρκησε 45 λεπτά, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Θα ακολουθήσουν η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών στο αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, γεύμα εργασίας και κοινή συνέντευξη Τύπου. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο υπουργών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διμερείς σχέσεις, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της ανησυχίας περιφερειακής αποσταθεροποίησης, από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον Λίβανο.

Μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Κάιρο με τον γγ του Αραβικού Συνδέσμου, Αμπούλ Γκέιτ.

Σημειώνεται, ότι με την άφιξή του στο Κάιρο ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, στην προξενική κατοικία.

