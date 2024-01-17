ΠΑΣΟΚ: Αποστάσεις από Παρασκευαΐδη - Αιχμές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών του βουλευτή, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, παίρνει το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας παράλληλα αιχμηρή απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, στελέχη του κόμματος δήλωσαν ότι «Οι απόψεις του κ. Παρασκευαΐδη, όπως εκφράστηκαν σε συνέντευξη του, δεν απηχούν σε καμία περίπτωση τις θέσεις του κόμματος».

Αναφορικά με τις δηλώσεις Γεωργιάδη που κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να καταδικάσει τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαϊδη ως ομοφοβικές, τα ίδια στελέχη απαντούν «ας μην σπεύδει, όμως, να κάνει τον τιμητή ο μέχρι πρότινος αρνητής του Ολοκαυτώματος, Άδωνις Γεωργιάδης. Ας δουν στην κυβέρνηση τα του οίκου τους και τις αντιρρήσεις που εκφράζουν δεκάδες βουλευτές και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παρασκευαϊδης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ είχε πει «δεν μπορούμε να δίνουμε τα παιδιά στα ομόφυλα ζευγάρια, θα τα οδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρόκειται να μας αυξήσουν τον πληθυσμό. Να το κάνουμε όπως ο Ερντογάν, που είπε κάθε Τουρκάλα να κάνει πέντε παιδιά. Η Τουρκία έχει 80 – 90 εκατομμύρια πληθυσμό με αυτές τις προτάσεις Ερντογάν» είχε προσθέσει χαρακτηριστικά. Ενώ χαρακτήρισε τα παιδιά «εθνική περιουσία» και έσπευσε να δηλώσει ότι ότι παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρότυπο δύο άνδρες ή δύο γυναίκες για να συμπληρώσει «θέλουμε υγιή οικογένεια, σε τέτοιες οικογένειες να πάνε τα παιδιά. Να μεγαλώσουμε υγιείς πολίτες που θα βοηθήσουν την πατρίδα να ανέβει».



Πηγή: skai.gr

