Γεραπετρίτης: Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να αποκλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

«Είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκλιμακωθεί η κρίση», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις του στο Αμμάν με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

«Ως μέλος της ΕΕ και συνομιλητής όλων των πλευρών, είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε τις καλές υπηρεσίες μας ώστε να βοηθήσουμε στη μείωση των επιπτώσεων του πολέμου, στην αποκλιμάκωση της κρίσης και στην αποφυγή της περιφερειακής ανάφλεξης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Με την Ιορδανία, έναν από τους καίριους παίκτες στην περιοχή, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: Να ζήσουμε σε μια ασφαλή και ειρηνική περιοχή, χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και διαμάχες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας πως «προαπαιτούμενο γι' αυτό, είναι να βρούμε μια βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα».

Η Ελλάδα, όπως υπενθύμισε, «έχει επί μακρόν και με επιμονή υποστηρίξει την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ, με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, στη βάση της πριν από το 1967 συνοριογραμμής, και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα».

Τόνισε δε πως η Ελλάδα ανησυχεί «έντονα σε πολλά επίπεδα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: για τις συνεχιζόμενες απώλειες ανθρωπίνων ζωών, για την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση, που λαμβάνει καταστροφικές διαστάσεις, για την εντεινόμενη ανησυχία στη Δυτική Όχθη, για την κορύφωση της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα και πάνω από όλα για την ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα».

FM George Gerapetritis welcomed by #Jordan DPM/FM @AymanHsafadi upon his arrival 🇯🇴 @ForeignMinistry



Yποδοχή ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη από Αν.ΠΘ/ΥΠΕΞ Ιορδανίας A. Safadi στο 🇯🇴 Υπ.Εξωτερικών pic.twitter.com/szBKXpp5kZ — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 15, 2024

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, «ασκώντας μια σταθερή εξωτερική πολιτική βασισμένη στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου έχει από την πρώτη στιγμή καταδικάσει κάθε μορφή τρομοκρατίας».

Επισήμανε ακόμη την ανάγκη παρατεταμένης παύσης των εχθροπραξιών για τη δημιουργία βιώσιμων διαδρόμων για την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους.

Ακόμη, επαίνεσε τις σημαντικές προσπάθειες της Ιορδανίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους πολίτες.

«Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του ανοίγματος περισσότερων ανθρωπιστικών διαδρόμων και της ελεύθερης ροής του απαραίτητου υλικού», ανέφερε.

«Πρέπει να ανακουφίσουμε τον πόνο και την ταλαιπωρία των αμάχων στη Γάζα. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρέχουμε προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων. Και φυσικά πρέπει να αποκαταστήσουμε βασικές εγκαταστάσεις και δίκτυα στη Γάζα».

«Σενάρια περαιτέρω εκτοπισμού του πληθυσμού δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι καιρός να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με την επόμενη ημέρα, ώστε να ανοίξει μια πολιτική προοπτική για την ειρήνη στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής σε αυτή την προοπτική θα είναι ουσιαστικός και πρέπει να υποστηριχθεί, καθώς είναι ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής μας από την παλαιστινιακή πλευρά».

Σε ερώτηση για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει τις «καλές υπηρεσίες», ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να φτάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια.

Αλλά, «πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα, να δουλέψουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να δούμε πώς αυτό το συλλογικό δράμα θα επουλωθεί».

«Έχουμε διατηρήσει από την αρχή συγκεκριμένη στάση βασισμένη σε συγκεκριμένες αρχές, μπορούμε να μιλάμε και με τις δύο πλευρές», τόνισε ενώ σημείωσε:

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε μια φόρμουλα για την ειρήνη. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για την ειρήνη. Όχι μόνο μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής».

«Η Ιορδανία έχει σταθερή στάση για την αποτροπή της επιθετικότητας, αλλά και για να δοθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

«Είναι ώρα η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει τον πόλεμο» ανέφερε, και προσέθεσε πως οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

«Εργαζόμαστε μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ για να αποτρέψουμε τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται αύριο να γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β'.

Πηγή: skai.gr

