Στο gov wallet προστίθενται τις επόμενες μέρες η κάρτα αιμοδότη, η ακαδημαϊκή ιδιότητα, αλλά οι επαγγελματικές ιδιότητες (γιατρού, συμβολαιογράφου κ.α), ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Real fm. «Όλα τα μητρώα που υπάρχουν τα ψηφιοποιούμε ενόψει μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, που είναι ο προσωπικός αριθμός» είπε.

Όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Υπάρχουν πεδία προνομιακά όπως η υγεία, η δικαιοσύνη, η φορολογική πολιτική, η εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς αποτελούν περιπτώσεις που μπορούμε άμεσα να αρχίσουμε να δουλεύουμε μοντέλα ώστε να κάνουμε τις ζωές μας πιο εύκολες. Όλα αυτά έρχονται σε πιο ψηφιακό και πιο διάφανο Δημόσιο καθώς η διαφθορά είναι κόρη της γραφειοκρατίας».

Στο μεταξύ, ο υπουργός μίλησε και για το έργο σχετικά με την ευρυζωνικότητα στα σχολεία: «Είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάζουμε για να "τρέξει" άμεσα, είναι ένα πρώτο βήμα για να περάσουμε σε μια νέα εποχή κι όλα αυτά τα εργαλεία να είναι διαθέσιμα στα σχολεία».

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι "τρέχουν" τρία χρηματοδοτούμενα προγράμματα ψηφιοποίησης για τους Δήμους «οι οποίοι έχουν επιλέξει μόνοι τους εφαρμογές και λύσεις οι οποίες κουμπώνουν στις ανάγκες σε σχέση με το αν είναι μικροί ή μεγάλοι Δήμοι, ορεινοί ή νησιωτικοί, ώστε να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο τρόπο, να δώσουν λύσεις σε προβλήματα των πολιτών».

Τέλος, ο υπουργός επεσήμανε ότι «η ψηφιοποίηση δεν είναι να πάρουμε απλά υφιστάμενες διαδικασίες και να τις μετατρέψουμε σε κάτι ψηφιακό. Αυτό που θα γίνει μέσα στο 2024 είναι ότι δεν θα στέλνουμε καν ψηφιακά πιστοποιητικά γιατί και αυτό θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει ψηφιακή γραφειοκρατία. Αλλά μια αποδοχή μας να μπορεί να προχωρήσει μια υπόθεσή μας στο Δημόσιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.