Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στο πλευρό των πολιτών σε όλα τα ζητήματα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλώντας με πολίτες στην Αγία Παρασκευή όπου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι μετά την επίσκεψή του στο κέντρο ερευνών «Δημόκριτος».

Οι πολίτες έθεσαν στον πρωθυπουργό το θέμα της ακρίβειας και εκείνος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απάντησε ότι η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πολιτών στη μάχη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, αλλά και στην υγεία, την ασφάλεια και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά αντιμετωπίζοντας τα μεγάλα και μικρά ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα από την ακρίβεια μέχρι την κατάσταση στην υγεία, από την ασφάλεια, με τα δύσκολα ζητήματα που που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα των εφήβων ή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων» είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε και ο ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, για τον οποίο λέγεται ότι θα είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές.

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Αγαπητέ Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά επιστρέφω σε μια γειτονιά την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, την Αγία Παρασκευή. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις ημέρες που πολιτευόμουν ως βουλευτής της ενιαίας τότε Β΄ Αθηνών. Μάλιστα ίσως κάποιοι παλιοί φίλοι να θυμάστε ότι ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή ακριβώς πριν από 20 χρόνια, το 2004.

Χαίρομαι πολύ που σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή, με πολλές διακυμάνσεις, κατάφερα και κράτησα καλούς φίλους. Και χαίρομαι που σήμερα βλέπω και πολλούς νέους φίλους που στηρίζουν τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς μας δώσατε αυτή τη μεγάλη διπλή νίκη στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Και εσείς, ξέρετε, μας δίνετε τη δύναμη κάθε μέρα να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Βρέθηκα σήμερα στην Αγία Παρασκευή διότι είχα προγραμματίσει μία επίσκεψη στον «Δημόκριτο», το ερευνητικό καμάρι της χώρας, στον οποίο επαναβεβαίωσα το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της καινοτομίας.

Συνάντησα πολλά νέα παιδιά τα οποία επέλεξαν να αφήσουν καλοπληρωμένες δουλειές στο εξωτερικό για να έρθουν να εργαστούν εδώ, σε νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, πιστοποιώντας και αυτοί με τον τρόπο τους ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, φίλες και φίλοι, η ελληνική οικονομία είναι πια σε μια τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Για εμάς η οικονομία είναι η πρώτη προτεραιότητα, διότι αν δεν πηγαίνει καλά η οικονομία, δεν υπάρχουν χρήματα για κοινωνική πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία, για την άμυνα, για την ασφάλεια.

Και βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι το βάρος το οποίο αναλάβαμε, το βάρος της ευθύνης που εναπέθεσαν οι Έλληνες πολίτες στις πλάτες μας, είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι συνηθισμένο. Θα βρεθώ σε λίγες ώρες στο Νταβός και θα συνομιλήσω με αρκετούς συναδέλφους μου, Ευρωπαίους ηγέτες και σημαντικούς ανθρώπους από τον χώρο της οικονομίας.

Αλλά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να καταφέρνεις όχι μόνο να διατηρείς τα ποσοστά σου αλλά και να τα αυξάνεις. Αυτό πετύχαμε στις εθνικές εκλογές και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε δουλεύοντας ακόμα πιο σκληρά, αντιμετωπίζοντας τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Από την ακρίβεια, που ξέρω ότι ακόμα δημιουργεί πολλές δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά, μέχρι την κατάσταση στην υγεία. Από την ασφάλεια και τα ζητήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, ναι, σε γειτονιές όπως εδώ στην Αγία Παρασκευή, δύσκολα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα των εφήβων μας, μέχρι την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή η κυβέρνηση παραμένει ταγμένη στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος.

Κάθε μέρα θα κάνουμε και βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο: πριν από δύο μέρες δημοσιεύθηκε μία Υπουργική Απόφαση που αφορά τον τρόπο με τον οποίον θα καταρτίζονται οι ενιαίες και ψηφιακές λίστες χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία.

Γιατί αυτό έχει σημασία; Διότι δεν γίνεται, φίλες και φίλοι, κάποιος ο οποίος έχει μέσο ή ο οποίος γνωρίζει τον γιατρό, να περνάει πάνω από κάποιον άλλον ο οποίος προηγείται στη λίστα. Θα φέρουμε τα χειρουργεία να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και θα εξασφαλίσουμε απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη αξιοκρατία.

Είναι μια παρέμβαση πολύ σημαντική στον χώρο της υγείας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες άλλες τέτοιες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Όλες μαζί, όμως, συνθέτουν την εικόνα μίας χώρας η οποία αλλάζει. Αλλάζει, δυναμώνει, ενισχύεται, ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα και πηγαίνει προς τα εμπρός, παρά τις μεγάλες δυσκολίες.

Και επειδή το 2024 είναι μια χρονιά η οποία έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της, σκεφτείτε, 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 50 χρόνια από την ίδρυση της παράταξής μας, χρονιά ταυτόχρονα ευρωεκλογών. Θα πιστοποιήσουμε και πάλι, στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, ποια είναι η μεγάλη προοδευτική ευρωπαϊκή παράταξη, αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν θέλω να σας πω πολλά περισσότερα, γιατί θέλησα σήμερα να βρεθώ κοντά σας, να σας σφίξω το χέρι, να σας ευχηθώ από καρδιάς να έχετε μια καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, χαρά στην οικογένειά σας.

Και να σας διαβεβαιώσω ακόμα μία φορά ότι και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, θα συνεργαζόμαστε προς όφελος τελικά των πολιτών όλης της χώρας. Υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια τα οποία δρομολογούνται εδώ, στην Αγία Παρασκευή. Εμείς στεκόμαστε κοντά σε όλους τους Δημάρχους, θέλουμε να τους βοηθάμε, γιατί τελικά αν ο Δήμος πηγαίνει καλά και η δική σας καθημερινότητα πηγαίνει καλύτερα.

Οπότε και πάλι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη διαχρονική σας στήριξη. Καλή χρονιά να έχουμε, με επιτυχίες και χρόνια πολλά στην παράταξή μας, που κλείνει τα 50 της χρόνια, αλλά είναι πιο νέα παρά ποτέ.

Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή χρονιά».

Επίσκεψη στο Δημόκριτο

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στην Αγία Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο campus στο οποίο πραγματοποιείται ένα μεγάλο σχέδιο ανακαίνισης και συνομίλησε με ερευνητές και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων.

Επίσης επισκέφθηκε και το ένα από τα πέντε κτίρια που ανακαινίζονται, όπου θα στεγαστούν οι ερευνητικές εργασίες γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη.





